Сегодня 01:08 Права в обход. Легко ли получить водительское удостоверение за границей 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Транспорт

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Россияне нашли лазейку, как получить водительское удостоверение, если три раза потерпел неудачу на экзамене. Они едут в Грузию, Армению или Таиланд, а после меняют выданные там права на российские. Так удается сэкономить время — ведь ждать четвертой попытки для пересдачи приходится полгода. Насколько такой вариант доступен, какие условия нужно соблюсти и можно ли поменять иностранные права на российские — в материале 360.ru.

Получение водительских прав в других странах В основном лазейку в законе «О безопасности дорожного движения» используют водители, которым не удалось сдать на права с первого раза. Поправка в документе вступит в силу в апреле. Она гласит, что водительское удостоверение другого государства смогут поменять на российское при обращении. Это выглядит действительно как выход, ведь после трех неудачных попыток сдать экзамен приходится ждать шесть месяцев, чтобы попытаться в четвертый раз. Не у всех есть время и желание, поэтому россияне нашли выход — сдавать в другой стране, а затем поменять удостоверение на российское. К тренду тут же подключились гиды, предлагающие целые туры ради заветной корочки.

Фото: РИА «Новости»

По данным РБК, за 35 тысяч можно съездить в Грузию и получить права. Сама процедура там, по словам бывалых, проще: все машины новые, инспектор не вправе разговаривать со сдающим, что не дает возможности «завалить» ученика, маршрут поездки по городу заранее известен. В России же статистика по сдаче экзаменов на права пока неутешительная: только 30% человек сдают с первого раза теоретическую часть, а практику, то есть вождение по городу, еще меньше — 13%. Где можно сдать на права? Помимо туров, в интернете появились полноценные инструкции о том, как и где пройти экзамен на права. Проще всего в Грузии: там не требуют документы об окончании автошколы, нужна лишь медсправка. Далее следует оплатить небольшую госпошлину и каждый этап сдачи экзамена — теорию, площадку, город. Сложнее будет получить права в Армении. Там потребуют документы об окончании автошколы, а также вид на жительство. С Белоруссией, Киргизией и Казахстаном будет еще сложнее.

Фото: IMAGO/Foto: Frank Sorge / www.globallookpress.com

Автоюрист Лев Воропаев рассказал 360.ru, что получить права в Белоруссии совсем непросто. Во-первых, процедура жестче, во-вторых, правила дорожного движения более подробные. Зато с белорусскими правами можно управлять автомобилем в России, менять их необязательно. То же самое касается киргизских водительских удостоверений. Для них действуют послабления в законе «О безопасности дорожного движения».

Замена иностранного водительского удостоверения на российское Поменять заграничные права на российские нужно в течение года. «Во время замены прав на российские водителю следует сдать теорию на соответствующую категорию и получить медицинскую справку. Вождение сдавать не нужно. Самое главное, что не нужно обучаться в автошколе в течение двух месяцев», — отметил Воропаев. Такие правила действуют для категорий А, В, М, то есть для авто, мотоциклов и мопедов. Если речь идет о вождении автобуса или большегруза, придется переучиваться в автошколе, а уже потом сдавать полноценный экзамен.

Фото: РИА «Новости»

Как найти тур для получения прав за рубежом СМИ утверждали, что в Сети много информации о турах на получение прав в других странах. Однако подтвердить это 360.ru не удалось. Однако существует много тематических групп, где публикуют инструкции, советы, подсказки о том, как сдать экзамен за границей самостоятельно. Соответственно, покупать билеты, бронировать жилье, оплачивать госпошлину и все этапы процедуры, записываться на сам экзамен начинающему водителю придется самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

К слову, получать водительские удостоверения за границей начали задолго до 2025 года. Например, по запросу можно найти пост, датированный 2021 годом. В нем россиянин поэтапно рассказал, как прошел экзамен в Грузии. Лазейка в законе — выход для новичков? Схема действительно работает, рассказала 360.ru автоюрист и адвокат Сергей Радько. «Если по какой-то причине гражданин здесь не имеет удостоверения или не смог сдать экзамен, то теоретически он может поехать в другую страну, сдать там экзамен и получить удостоверение. Видимо там это легче», — отметил эксперт. Радько подтвердил и информацию о турах. Однако в выгодности всего предприятия автоюрист засомневался. «Не знаю, насколько это выгодно. По моему мнению, все-таки проще получить теорию и практику и здесь, а там, допустим, нанять преподавателя или инструктора. Но насколько это дешевле? Самое главное — навыки и знания, они нужны не на экзамене, а на дороге, поэтому такой способ приобретения удостоверения ставит под угрозу безопасность, жизнь и здоровье, прежде всего самого водителя», — подчеркнул адвокат.

Воропаев отметил, что сдача экзамена на права за границей может стать выходом для некоторых новичков. «С каждым годом процесс сдачи экзамена на права в России действительно ужесточается. В первую очередь внутри самих автошкол. Им нужно держать рейтинг и дополнительные заработки. Что касается сотрудников ГАИ, то им сверху тоже спускают задачи жестко контролировать процедуру сдачи экзамена. Я думаю, что процесс не сдавших с первого раза из-за этого увеличивается», — пояснил автоюрист. Тем не менее есть те, кто уверен в провальности такой схемы. Автоюрист, блогер, представитель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал 360.ru, что это не столь популярная услуга, «Ни от кого я не слышал такого, только от журналистов. Я сомневаюсь, что в Армении или Грузии всем раздают права просто так. Подразумевается, что сдающий будет ездить по этой стране с этими правами», — обратил внимание эксперт. К тому же в некоторых странах получение водительских прав происходит гораздо дольше, чем с России. В пример автоюрист привел Финляндию, где в автошколе учатся по одному году.