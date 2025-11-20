Сегодня 22:44 Права «автоматом»: будущих водителей в город выпустит ИИ — как это будет? Автоэксперт Осипов: автоматизация экзамена на права исключит не готовых к нему 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России рассмотрят возможность внедрения автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Благодаря нововведению в том числе надеются повысить безопасность участников дорожного движения. Как в таком случае будут тестировать будущих водителей, разбирался 360.ru.

Тему автоматизированной сдачи на права, сообщил ТАСС, подняли в новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Последнее, помимо прочего, предполагает развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортом с указанными изменениями. Сейчас на водительские права экзаменуют в два этапа — сдавать нужно теорию и практику. Для категорий B, C, D отменили «площадку», практическая часть проходит сразу в городе. И именно из нее, скорее всего, собираются исключить человеческий фактор с принимающей стороны.

Какая часть экзамена на права уже автоматизирована? Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов напомнил 360.ru, что теоретическую часть экзамена на водительские права автоматизировали давно. «[Хотя] не так, как это сделано в некоторых других странах, где при помощи тех же базовых алгоритмов решается, стоит ли допускать человека к сдаче практической части», — сказал он. Осипов привел в пример опыт Германии, где к теоретической части водителей готовит компьютерная программа. Она же оценивает, способен ли человек выехать на дорогу общего пользования. Давным-давно практическую часть экзамена при помощи компьютера принимают и в Грузии.

Все это давно изобретено и, в общем-то, ничего нового в этом нет. И, к тому же, полностью исключает человеческий фактор — коррупционную составляющую и какую-то предвзятость, возможно, инспектора, который будет принимать практику.

Автожурналист выразил уверенность, что шанс найти какую-нибудь уловку для недобросовестных экзаменаторов в таком случае маловероятен. «Как это сделано в Грузии. <…> На каждой полосе, сплошной или прерывистой, установлены специальные датчики, они синхронизированы с датчиками автомобиля. И если вы вдруг где-то при выполнении того или иного маневра наезжаете на эту полосу или, тем более, ее пересекаете, это фиксирует компьютер. И вы автоматически не можете получить водительское удостоверение вне зависимости от того, что думает человек, сидящий рядом», — объяснил Осипов.

Можно ли обойти систему при сдаче прав? В ГИБДД сейчас только выдают водительские удостоверения, добавил он. Но за качество подготовки будущего водителя отвечает инспектор, он обладает необходимой лицензией, несет персональную ответственность и решает, выпускать ли ученика в город. Вопрос о том, есть ли при автоматизированной сдаче экзамена риск натаскать человека только на поведение по шаблону, Осипов назвал справедливым и указал, при каких вариантах такое возможно. «Мы уже ввели сдачу практического экзамена непосредственно на дороге. То есть сейчас инспекторы, принимая решение о выдаче водительского удостоверения, прежде всего тестируют абитуриента на дороге общего пользования, а не на специальной площадке. Опасения такого рода, мне кажется, могут иметь место, но лишь в том случае, если не будет должным образом настроена электронная система», — обратил он внимание.

Собеседник 360.ru пояснил, что система должна не только адаптироваться к каждому конкретному человеку, но и исключать возможность себя вскрыть: позволить сдающему на права ездить по стандартному алгоритму, если его подготовили только для сдачи площадки.

Такое мы уже проходили. Ведь это было раньше, когда экзамен принимали как раз на площадке, и инструкторы только и занимались тем, чтобы научить человека ее сдавать.

Автоэксперт выразил надежду на то, что при наличии автоматизации обойти ее будет очень проблематично. Хотя нельзя исключать и теоретической возможности тренировки на определенных участках, где впоследствии будет проходить экзамен. «Тогда спросим, почему, в принципе, у нас существует сдача экзамена в ГИБДД, которую организует практически каждая автошкола? Может быть, в этом как раз-таки и корень проблемы? А добавление компьютера исключит возможности сдачи экзамена для тех, кто не готов», — заключил Осипов.