07 апреля 2025 17:27 Скидки до миллиона. Китайские авто резко подешевели, пора в салон? Автожурналист Баканов: сейчас на китайское авто можно запросить хорошую скидку 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В России рухнули цены на китайские автомобили. В отдельных регионах падение оказалось особенно заметным — в Новосибирске машины подешевели на 19% с начала года. С чем связана такая тенденция и на что стоит обращать внимание автолюбителям при покупке транспортного средства из Поднебесной, разбирался 360.ru.

Стоит ли покупать машину в апреле 2025 года Тенденция снижения цен на автомобили связана с покупательной способностью россиян, пояснил 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов. По его словам, у части населения просто нет денег на покупку машин, а брать кредиты в нынешних условиях совершенно невыгодно. Другая часть потенциальных покупателей, обладающая нужными средствами, зачастую предпочитает не тратить их, а вкладывать, поскольку в мире сохраняется нестабильная политическая обстановка. На этом фоне дилеры все чаще сталкиваются с проблемой затоваривания складов, причем машинами 2024 года. Их необходимо продавать, поскольку это замороженные активы. «И в этой связи возник эдакий рынок покупателей. В кои-то веки они могут отчасти диктовать свои условия сделки — например, запрашивать хорошую скидку. Она может составлять 300-500 тысяч рублей, а на отдельные машины — и до миллиона рублей. Это неплохое время для приобретения нового авто», — сказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Негативным образом тенденция сказалась на владельцах автомобилей, которые планировали продавать свои бывшие в употреблении транспортные средства. Им приходится либо довольно долго ждать покупателей, либо продавать по низу рынка. Сезонное окно возможностей для продажи откроется только на короткий срок — с середины апреля по конец мая. В этот период ожидается небольшой всплеск спроса на авто. Еще одним фактором, влияющим на рынок, Баканов назвал снижение курса доллара.

Сметают и китайские машины, и корейские, и немецкие, привезенные по параллельному импорту, потому что из-за низкого курса идет перерасчет цены. Для тех, кто хочет купить авто, наступило относительно хорошее время, а для желающих продать — плохое. Петр Баканов автомобильный журналист

Баканов добавил, что в ближайшем будущем ситуация на рынке начнет меняться. Когда дилеры отправятся в Китай за следующими автомобилями, партии пойдут уже по другим ценам, а значит, машины станут дороже и для простых покупателей.

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать китайский автомобиль и избежать проблем При выборе машины китайского производства лучше отдавать предпочтение маркам, давно присутствующим на российском рынке и по которым уже собрана пользовательская информация. Этого правила стоит придерживаться независимо от того, о новом авто идет речь или о подержанном. «Если вы покупаете автомобиль, который распродается в количестве только двух тысяч штук в год, велик шанс, что он как был проблемным, так и останется, поскольку у компании нет возможности широкого присутствия на российском рынке и адаптации под него», — пояснил эксперт.

Мнение о том, что весь китайский автопром отличается «ломучестью», Баканов назвал мифом. По его словам, такое впечатление складывается исключительно из-за большой доли присутствия китайских машин на российском рынке.

Если бы вы изучили гарантийную статистику отказов и обращений по маркам производства других стран, вы бы увидели, что нареканий полно к любым машинам. Современная китайская машина в плане „ломучести“ мало чем отличается от любой европейской. Ресурс примерно тот же самый. Петр Баканов

Тем не менее Баканов признал, что Китай не сразу сумел адаптировать свои машины под климат России и особенности людей, которые здесь живут. Это, например, касалось геометрии посадки и конструкции сидений. Также китайцы отстают в русификации мультимедийных систем. Шансы столкнуться с проблемами уменьшаются при приобретении авто из топа китайских марок. Журналист перечислил четыре бренда, которые хорошо себя зарекомендовали в России. «Это Haval и его дочерние бренды — Wey, Ora, Tank и Great Wall Pickup. Это Chery и его Exeed, Omoda, JAECOO. Также Changan и Geely. Эти бренды занимают лидирующие позиции уже не первый год», — сообщил Баканов.