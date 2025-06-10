Сегодня 16:40 Под одну гребенку. Почему идея унифицировать нормы ручной клади заведомо провальна Авиаэксперт Гусаров: стандарт ручной клади для всех самолетов установить нельзя 0 0 0 Эксклюзив

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Законопроект, запрещающий авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади, будет сложно реализовать на практике. Таким мнением с 360.ru поделился главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он пояснил, что размер ручной клади в самолете в первую очередь определяют исходя из габаритов судна.

«Я, честно говоря, не понимаю, как будет реализовано предложение по унифицированному стандарту ручной клади. На сегодняшний день воздушное законодательство оставляет это на усмотрение авиакомпаний и по одной единственной причине: авиакомпании, летая на разных маршрутах, используют различные типы воздушных судов — от больших магистральных самолетов до маленьких региональных. И, само собой, у каждого самолета свои возможности по перевозке ручной клади», — подчеркнул он. На дальнемагистральных лайнерах багажные полки довольно большие, а на региональных — совсем маленькие. Сегодня авиакомпании ориентируются в первую очередь на габариты, а не вес багажа. Единых стандартов для всех типов самолетов установить невозможно, уверен эксперт.

Более того, не всегда авиакомпания до последнего момента может понимать, на каком именно самолете будет выполняться рейс. А одна авиакомпания может владеть различным флотом. Роман Гусаров

Например, у авиакомпании может быть большой самолет, такой как Boeing 737 или 737-300, а также более компактный Superjets. Размеры багажных полок на этих судах различаются. Кроме того, на одних и тех же маршрутах летают и большие, и маленькие самолеты. «И какой самолет именно полетит, иногда зависит от продаж. Если продано 100 мест, то зачем лететь на 200-местном самолете?» — пояснил Гусаров.

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпания должна учитывать минимальные возможности по перевозке багажа на конкретном направлении. Исходя из этого, необходимо рассчитывать размеры ручной клади.

Невозможно все подогнать под какие-то единые стандарты. До сих пор никаких проблем с этим и не было, ведь наше воздушное законодательство существует давно. Авиакомпании <…> находятся в конкуренции друг с другом, и пассажир зачастую как раз выбирает ту авиакомпанию, которая дает ему больше возможностей: больше бесплатного багажа, ручной клади и так далее. Сначала мы молились на то, чтобы рынок все отрегулировал, и вроде бы он регулировал, а теперь говорим: «Нет!»

Есть несколько вариантов решения: выбрать самолет минимального размера и установить ограничения для ручной клади. Это позволит избежать проблем с ее размещением для всех пассажиров. Либо выбрать самолет средней размерности и ввести единый стандарт для ручной клади. Но тогда в некоторых лайнерах она может не поместиться, что может спровоцировать конфликты между пассажирами. «Я думаю, что надо все-таки оставить какую-то гибкость, возможность маневра», — подчеркнул эксперт. По его словам, до сегодняшнего дня хватало возможностей для того, чтобы контролирующим органам «надзирать за авиакомпаниями».