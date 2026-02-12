Почти 5 млн поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах проекта «Москва—область» Московского транспорта

Пассажиры совершили почти пять миллионов поездок на пригородных автобусных маршрутах в рамках проекта «Москва — область». Самыми популярными стали отправления в Химки и в микрорайон Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе.

Согласно договоренности между правительствами Москвы и Подмосковья, в 2025 году в систему столичного транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Они связали мегаполис с городскими округами Химки, Одинцовский и Красногорск.

На этих маршрутах внедрили стандарты Московского транспорта, в том числе удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, а также современный подвижной состав.

Пассажиры могут оплатить проезд с помощью безлимитных абонементов «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для льготных категорий граждан поездка по карте москвича и жителя Московской области бесплатна.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Чтобы бесплатно пересесть на другие виды Московского транспорта, необходимо использовать абонементы «Единый» на 30, 90 или 365 дней зоны «Пригород». Карта «Стрелка» работать не будет.

Ознакомиться с новыми маршрутами и тарифами можно на специальной странице на Едином транспортном портале.