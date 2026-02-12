Почти 5 млн поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах проекта «Москва—область» Московского транспорта
Пассажиры совершили почти пять миллионов поездок на пригородных автобусных маршрутах в рамках проекта «Москва — область». Самыми популярными стали отправления в Химки и в микрорайон Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе.
Согласно договоренности между правительствами Москвы и Подмосковья, в 2025 году в систему столичного транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Они связали мегаполис с городскими округами Химки, Одинцовский и Красногорск.
На этих маршрутах внедрили стандарты Московского транспорта, в том числе удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, а также современный подвижной состав.
Пассажиры могут оплатить проезд с помощью безлимитных абонементов «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для льготных категорий граждан поездка по карте москвича и жителя Московской области бесплатна.
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Чтобы бесплатно пересесть на другие виды Московского транспорта, необходимо использовать абонементы «Единый» на 30, 90 или 365 дней зоны «Пригород». Карта «Стрелка» работать не будет.
Ознакомиться с новыми маршрутами и тарифами можно на специальной странице на Едином транспортном портале.
«В прошлом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области мы начали интеграцию сети пригородных маршрутов автобусов до станций метро внутри МКАД в систему столичного транспорта», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что на маршрутах используются почти 200 современных автобусов российского производства разных классов. Транспорт полностью соответствует столичным стандартам и приспособлен для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. Все автобусы низкопольные, имеют климат-контроль, USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.
В конце 2025 года город заключил с отечественными производителями новый контракт. Благодаря ему в московский автопарк поступят более 500 современных автобусов, включая ЛиАЗ Citymax 12, ПАЗ Citymax 9 и КамАЗ-4290.
Для протяженных маршрутов задействуют НефАЗ-5299 в пригородной комплектации с более удобным расположением сидений для дальних поездок. Все транспортные средства оборудуют по самым строгим стандартам безопасности и качества обслуживания. До 2028 года в систему столичного транспорта планируют включить не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов.
Новые маршруты придадут дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры. В рамках проекта «Москва — область» появятся новые остановочные павильоны, выделенные полосы, специалисты возведут и реконструируют транспортные узлы.