Сегодня 14:03 Без русского авось. Почему в России разрешили забирать авто у пьяных водителей Автоэксперт Славнов выступил против того, чтобы у пьяных водителей забирали авто 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Транспорт

Штрафы

Уголовное дело

Суд

Преступления

Семья

Машины

Водители

Суд разрешил изымать авто пьяных водителей, независимо от их материального положения и жизненных обстоятельств. Поводом для рассмотрения стал случай россиянина, дважды попавшегося пьяным за рулем. Подробности — в материале 360.ru.

Первый раз он отделался административным наказанием. Во второй раз завели уголовное дело. Нарушителя приговорили к 240 часам обязательных работ и на два года лишили прав. Его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 конфисковали и передали государству. Пытаясь вернуть машину, водитель дошел до кассационной инстанции. Но безуспешно, сообщило РИА «Новости». «За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — указал суд. Он подчеркнул, что применение этой нормы не зависит от условий жизни или материального положения нарушителя. Важно лишь два условия: во-первых, транспортное средство принадлежит осужденному, во-вторых, он использовал его при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.

Фото: Медиасток.рф

Поможет ли разрешение забирать авто бороться с пьяными водителями? Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов выступил против практики забирать автомобили у водителей. В беседе с 360.ru он отметил, что, во-первых, мера будет неэффективным наказанием для тех, кто позволяет себе садиться за руль пьяным, а во-вторых, изъятие машины может больно ударить по семье. «Я против этого, потому что на машину можно накопить в семье. То есть и муж, и жена собирают деньги на авто, работают, может быть, родители помогают. Муж или жена садится один-два раза пьяными, и все. И у них машину изымают», — сказал он. В итоге без автомобиля оказывается вся семья, в том числе супруга, которая в покупку машины вложила материнский капитал.

У пьяного человека в голове включается русская авось, он не отдает себе отчет в том, что если он сейчас поедет, его лишат прав и так далее. Если у него не будет машины, неужели вы думаете, что он не сядет за руль? Дмитрий Славнов автоюрист и автоэксперт

Как отметил автоэксперт, этот инструмент не будет работать. В конце концов водитель, у которого забрали авто, может попросить воспользоваться машиной соседа. «Если захотят найти, на чем покататься, найдут. Угонять будут. Зачем оно надо?» — сказал он. Славнов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей в виде лишения прав. Например, если он попался за пьяную езду в третий раз, забирать удостоверение навсегда.

Человек уже будет думать: «Ну все, я за руль-то больше вообще никогда не сяду». А нужно ли оно мне это? Полтора года отходить, штраф заплатить можно, но ведь когда тебя отлучат от машины навсегда, здесь уже будешь задумываться. Дмитрий Славнов автоюрист и автоэксперт

Машина — это источник повышенной опасности, подчеркнул автоюрист. Пьяный водитель подвергает риску не только себя, но и окружающих. Он также добавил, что в качестве наказания за пьяное вождение можно было бы добавлять и общественные работы.