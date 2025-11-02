Сегодня 19:07 Полет с ночевкой. Почему в аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов В Сочи задержали рейсы после атак БПЛА, пассажирам выдали матрасы 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Транспорт

После ночной атаки украинских беспилотников в Сочи временно закрыли аэропорт, что привело к массовым задержкам рейсов. Пассажирам, вынужденным оставаться в здании терминала, выдали надувные матрасы, пледы и воду, сообщила авиагавань в Telegram-канале.

Полсотни рейсов задержано По данным онлайн-табло, в аэропорту задерживались 52 рейса: 26 — на вылет и столько же — на прилет. Среди направлений — Москва, Самара, Уфа, Челябинск, Стамбул и международный рейс в Шарм-эль-Шейх. Из-за угрозы атаки БПЛА воздушную гавань временно закрывали. Несколько самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы: один — в Махачкалу, другой — в Минеральные Воды. Позже рейс в Минеральные Воды вернулся и продолжил полет по маршруту.

Фото: РИА «Новости»

Для пассажиров организовали зону отдыха В пресс-службе аэропорта сообщили, что на время ограничений в терминале оборудовали зону отдыха: пассажирам выдали матрасы, коврики и одеяла, установили кулеры с водой и дополнительные сидячие места. Руководство уточнило, что массовых скоплений людей нет, обстановка спокойная, аэропорт работает в штатном режиме. По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в ночь на 2 ноября из соображений безопасности. Вечером 1 ноября в Сочи также объявлялась ракетная тревога.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Работала ПВО, объявлялась ракетная опасность По данным Минобороны России, в ночь на субботу силы ПВО сбили 164 украинских беспилотника, из них 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом и 20 — над Брянской областью. Остальные были уничтожены в небе над другими регионами России. Ночью 2 ноября в Сочи вводился режим ракетной опасности. По словам мэра города Андрея Прошунина, в это время работали системы противовоздушной обороны, а все экстренные службы были приведены в состояние максимальной готовности. Градоначальник отметил, что ситуацией руководил городской оперативный штаб, и призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, не выходить на улицу без необходимости и воздержаться от публикации кадров работы ПВО и экстренных служб. Он подчеркнул, что сигнал об опасности будет снят сразу после стабилизации обстановки.