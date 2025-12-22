Сегодня 13:23 Дорога за деньги. Что решит платный проезд в Москве? Автоюрист Славнов рассказал, для чего нужны платные зоны в Москве 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Транспорт

Санкт-Петербург

Законы

Пробки

Дороги

Машины

Экология

Москва

В России приняли закон о возможности введения платных зон для проезда в Москве. Эксперты поспешили расшифровать план парламентариев. Где хотят запретить бесплатную езду, зачем это нужно, к чему приведет и существует ли в других странах подобный опыт, выяснил 360.ru.

Суть законопроекта о введении платных зон в Москве Согласно тексту принятого законопроекта, власти смогут устанавливать зоны платной езды на территории Москвы и определять тарифы и границы. Сегодня под такой статус подпадают территории Москва-Сити и исследовательского центра «Сколково». Они изначально работают по особым правилам и не относятся к обычной улично-дорожной сети.

Интересно Пока документ прошел только три чтения в Госдуме, ему еще предстоят рассмотрение в Совете Федерации и этап подписания президентом. Пока документ прошел только три чтения в Госдуме, ему еще предстоят рассмотрение в Совете Федерации и этап подписания президентом.

Проект одобрили «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города». Он разделит понятия «парковка» и «въезд», позволит определить льготы для разных групп населения. Изначально инициатива касалась права Минобороны переводить некоторые дороги в статус военно-автомобильных. Поправки о платных зонах в Москве внесли лишь ко второму чтению.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

В каких городах и странах практикуют платный проезд Сегодня практика платных зон для проезда существует не только в России. Подобные территории есть в Италии, Франции, Испании, Хорватии, Португалии, Великобритании, Японии, Южной Корее, Аргентине. Кроме того, платных дорог достаточно и в самой России. Например, в Москве и Подмосковье таковыми считаются Московский скоростной диаметр, Центральная кольцевая дорога, М-11 «Нева», М-4 «Дон», проспект Багратиона и северный обход Одинцова. Вскоре Санкт-Петербург перенял эту практику, и внутри города появился Западный скоростной диаметр, где ездить можно также после оплаты. Он значительно разгружает центр города и ускоряет передвижение по нему. Подобные платные дороги есть в Уфе, Краснодаре и Рязани. Некоторые участки в Псковской области и Удмуртии тоже стали коммерческими. Также платными остаются и федеральные трассы: М-12 «Восток» от Москвы до Казани, М-3 «Украина» в Калужской области и М-1 «Беларусь» в Подмосковье.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Стоимость проезда сильно варьируется и зависит от типа трассы, категории автомобиля, наличия транспондера и дня недели. Например, проехать по М-11 «Нева» от столицы до Санкт-Петербурга на легковой машине в будни будет стоить около 4,5 тысячи рублей, а в выходные — 4,8 тысячи. Проезд по ЗСД в Северной столице обойдется в сумму от 300 до 500 рублей, если не покупать транспондер. Для грузовых автомобилей существует отдельная система оплаты в подобных зонах, и она называется «Платон». До 31 января 2026 года стоимость километра пути обойдется водителям в 3,34 рубля. Какие проблемы решают платные зоны Такой мегаполис, как Москва, страдает от вечных пробок и дефицита свободного места. Поэтому эксперимент с платными зонами поможет разгрузить хотя бы маленькую часть города. Кроме того, дороги освободятся для экстренных служб, таких как пожарная, скорая, полиция. «Не будут же с медиков брать деньги», — уточнил для 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: Dmitry Golubovich / www.globallookpress.com

Кроме того, общественный транспорт будет курсировать быстрее, а доходы от платных дорог пойдут на улучшение транспортной сети и благоустройство. Автоюрист Славнов отметил, что пока в эксперименте будут участвовать только те, кто занимается коммерческой деятельностью в «Сколково» и Москва-Сити — в основном арендаторы и арендодатели. Логика проста — другие туда просто не поедут, потому что в этих зонах негде оставить машину. Специалист, например, старается не ездить на территорию Москва-Сити, даже если его вызывают туда на работу. Все потому, что наученный опытом он знает, что в этой части города большая проблема с парковками.

Потому не до конца понятно, не сделают ли они сами себе этим хуже. Хотя если водители готовы платить сейчас, то будут платить и потом. Дмитрий Славнов

Не стоит забывать и об экологии — когда мало автомобилей, куда легче дышать. Однако Славнов заметил — если у Москва-Сити будет меньше машин, это не значит, что в других частях столицы они исчезнут и не будет загазованности. По его мнению, вопрос с экологией в этой плоскости весьма спорный. «Что касается платных парковок: чем они дороже, тем больше мест освободится. Я, например, не готов платить 380 рублей за полчаса и уж тем более 500 или тысячу. Потому буду искать место, где дешевле припарковаться. Ну а если человек обеспеченный, ему все равно. Таким образом общество начнет делиться на бедных и богатых», — отметил автоюрист.

Фото: Парковка в Москве / Медиасток.рф

Сделают ли когда-нибудь платным въезд в центр Москвы и других городов Попытки сделать центр города платным уже были, только не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Предложение поступило от местных депутатов летом 2025 года. По словам спикера Заксобрания, местного органа исполнительной власти, Александра Бельского, это позволило бы сохранить исторический облик Северной столицы за счет снижения вибраций транспортного потока. Кроме того, передвижение для пешеходов станет более комфортным. Тогда парламентарий сравнил город со Стокгольмом, где центр города уже стал платным. «Они установили считывающие устройства на мостах. Соответственно, мы можем точно так же установить их на мостах Обводного канала, Невы и Невки», — подчеркнул политик. Однако пока в центре Петербурга действуют лишь платные парковки. Причем осенью их стоимость выросла в несколько раз.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Действительно, опыт платного въезда в центре города уже активно практикуют не только в шведском Стокгольме, но и в Осло (Норвегия). Тариф зависит от времени суток и типа автомобиля, становится выше в часы пик. Льготы получают местные жители и владельцы электрокаров. Ждет ли эта судьба Москву и другие города страны? Славнов не стал прогнозировать, однако высказался против подобных инициатив.

Бензин дорожает, дорожный налог растет. Мы за все платим. Куда еще-то? Дмитрий Славнов

Собеседник 360.ru отметил, что если центр Москвы и будет платным, то только после успешного теста с отдельными такими зонами. Возможно, если эксперимент удастся, практика распространится и на другие города России.