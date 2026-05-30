Сегодня 20:22 Парковку разрешат оплачивать позже. Штрафов для водителей станет меньше? Автоюрист Воропаев: введение постоплаты парковок уменьшит число штрафов 0 0 0 Эксклюзив

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что введение постоплаты парковок поможет сократить число штрафов для водителей, особенно на фоне перебоев с интернетом и различий в правилах оплаты между регионами. Минтранс уже вынес на общественное обсуждение законопроект, который позволит оплачивать парковку в течение суток после начала стоянки. Подробности — в материале 360.ru.

Сутки вместо нескольких минут Минтранс предлагает изменить действующий порядок оплаты платных парковок. Сейчас во многих городах водитель обязан оплатить стоянку в течение нескольких минут после начала парковочной сессии. В противном случае приходит штраф. Согласно новому законопроекту, автомобилисты смогут оплачивать парковку в течение суток, если речь идет о стоянках без шлагбаумов и технических средств контроля на въезде и выезде. В министерстве считают, что такая система сделает оплату более гибкой и снизит административную нагрузку на водителей.

«Положительно скажется на отношении граждан» В беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев отметил, что инициатива особенно актуальна в условиях проблем со связью и мобильным интернетом. «Многие привыкли оплачивать парковку через приложение. Но бывают перебои с интернетом или сама система работает нестабильно. Из-за этого люди получают штрафы, хотя пытались оплатить парковку», — пояснил эксперт. По словам Воропаева, дополнительная проблема — разные правила оплаты в регионах. В одном городе парковочную сессию нужно закрыть за пять минут, в другом — за 15. «Это позволит снизить количество привлечений к административной ответственности. Думаю, все это положительно скажется на отношении граждан к платным парковкам», — добавил он.

Единый реестр парковок Законопроект также впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Кроме того, власти хотят создать единый реестр всех платных парковок страны. Как пояснил Воропаев, регионы и муниципалитеты сохранят возможность вводить новые парковочные зоны, но данные о них будут поступать в общую систему. Федеральные структуры смогут анализировать, как платные парковки влияют на трафик, аварийность и организацию движения. По мнению эксперта, контроль за системой может получить Ространснадзор.