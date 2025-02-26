Сегодня 23:45 Новые дорожные знаки по ГОСТу: что изменится с 2026 года Новые дорожные знаки станут обязательными для водителей в 2026 году 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Транспорт

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С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения, затрагивающие систему дорожных знаков. ГОСТ совершенствовали три года, включили новые обозначения, объединили несколько прежних и вписали дополнения к старым. На что водителям обращать внимание — в материале 360.ru.

Дорожные знаки по ГОСТу 2026 Знак «Глухие» Это обозначение будет предупреждать автомобилистов о пешеходах с нарушением слуха. Такой знак могут поставить недалеко от специализированных медучреждений или зданий социальных организаций.

Вертикальная «стоп-линия» Стоп-линию будут дополнительно показывать на вертикальном дорожном знаке. Ранее ее наносили как разметку только на проезжую часть или устанавливали горизонтальный щиток. Новый знак появится на наиболее сложных участках. Это поможет избегать «ложных» штрафов: например, когда стоп-линию на асфальте заносит снегом, и водитель просто не видит ее.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Объединение знаков об обледенелой дороге и влажном покрытии Знак предупреждения об обледенелой дороге и влажном покрытии объединят. На нем будут изображать снежинку и облако с дождем. Знак могут дополнить другим обозначением, например запретом на обгон. Обозначение предупредит водителей о том, что обгонять другие транспортные средства запрещено во время осадков, когда дорога влажная или заснеженная. Срок действия знаков Ранее дорожные знаки могли показывать только дни и часы, когда действует ограничение. Теперь в ГОСТе прописали, что на табличке можно указывать и месяцы — к примеру, для сезонных ограничений. С 2026 года на дорогах можно будет встретить знак «Апрель — сентябрь» или «Июнь — август» и другие.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Обозначение скорости у «лежачих полицейских» До нововведений разрешали устанавливать знак ограничения скорости рядом с обозначением «лежачего полицейского». По обновленному ГОСТу соответствующую табличку можно размещать прямо на щитке с указателем. Это поможет водителям быстрее среагировать на препятствие и вовремя снизить скорость.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Объединение знаков парковки Под знаком «Парковка» ранее могли установить табличку с указанием разрешенного способа парковки автомобиля. Например, одним колесом на бордюр или иначе. Теперь обозначение парковки и ее способ отразят на одном знаке. Это поможет автомобилистам быстрее сориентироваться и правильно разместить свою машину.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Объединение знака «Ограничение скорости» Обозначения с предельно допустимой скоростью объединят с табличками, которые содержат дополнительную информацию. Например, на знак «Рекомендуемое ограничение скорости» могут нанести указание «Искусственная неровность». Это подскажет водителям причину, почему следует сбросить скорость, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций на дороге. Ненужные знаки Временно недействительные дорожные обозначения и указатели будут «перечеркивать» красной магнитной лентой. Так делают на время ремонта или других ситуаций, во время которых не нужно соблюдать правило. Ранее такие щитки закрывали черным чехлом или пакетом.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Другие изменения В обновленный ГОСТ включили много менее значительных изменений, которые в целом не меняют информацию, отраженную на щитке. Пример — знак «Пешеходная зона». Ранее участок трассы, где позволено ходить пешеходам, обозначали табличкой белого цвета с голубым кругом, внутри которого изображали идущего человека. Наверху знака писали «Зона». Нововведение предполагает лишь насыщенный синий цвет круга вместо голубого. То же самое с категорией голубых знаков «Начало полос», «Зона с ограничением остановки», «Конец зоны с ограничением остановки» — они станут синими. Указатель расстояний (сколько километров осталось до определенной точки) ранее имел белый или голубой фон в зависимости от того, где его установили. Теперь оставят только белый фон, а надписи сделают черными.

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Фото: Скриншот документа с сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Когда начнут действовать новые дорожные знаки и изменения На самом деле, новые знаки начнут встречаться на дорогах уже вскоре, их сменят постепенно. В 2025 году соблюдение нововведений будет для водителей необязательным, а с 2026-го нарушителей станут наказывать штрафами. Для чего новые дорожные знаки ГОСТ разрабатывали три года. Новый стандарт должен упростить автомобилистам понимание дорожных обозначений. Судя по документу, где перечислены абсолютно все нововведения, специалисты оптимизировали действующую систему дорожных знаков. Но изменения не должны привести к путанице, так как не содержат ничего принципиально нового для водителей, знающих правила дорожного движения.