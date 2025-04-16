16 апреля 2025 16:22 Так закалялась Lada: почему советская «Нива» популярна уже полвека Автоэксперт Ладушкин раскрыл секрет успеха автомобиля «Нива» 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Несмотря на почетный возраст, Lada (ВАЗ) 2121, или просто «Нива», остается популярной в России и даже за рубежом. Ее выпускают уже 48 лет — с 1977 года — и по праву называют легендарной. В чем секрет успеха этого авто, разбирался 360.ru.

Рождение легенды ВАЗ-2121 «Нива» впервые сошел с конвейера Волжского автозавода 5 апреля 1977 года. По словам создателя Петра Прусова, название представляет собой аббревиатуру, собранную из первых букв имен его детей — Натальи и Ирины — и сыновей главного конструктора Владимира Соловьева — Вадима и Андрея. «Позиционирование „Нивы“ на рынке было новинкой — это практически первый кузовной внедорожник, прародитель кроссоверов как класса. До ВАЗ-2121 подобные автомобили выглядели иначе», — рассказал 360.ru автоэксперт Евгений Ладушкин. Если раньше были два неразрывных моста, рамная конструкция, рулевая машинка, то с появлением «Нивы» покупатель увидел полный привод и комфорт легкового автомобиля — он стал лучше и безопаснее, добавил специалист. Несмотря на прорыв, не обошлось без подводных камней. При эксплуатации именно как внедорожника есть риск оторвать часть кузова, поскольку он у «Лады» довольно слаб.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Если заехать куда-то в болото, очень много раз дергать за буксировочный трос, то в вашем авто образуется дыра. Так что ВАЗ-2121 напоминает, скорее, легковой автомобиль повышенной проходимости. Его сравнивают с современными машинами наподобие Renault Duster. Наша доедет туда, куда у конкурентов нет шансов. Но она уступает в комфорте, так что аналогии не совсем корректны», — уточнил специалист.

Как «Нива» покорила сердца У «Нивы» на старте продаж почти не было рекламы. В СССР все шло небольшими партиями по подписке, однако через несколько лет ситуация изменилась. Популярность ВАЗ на родине выросла из-за отсутствия выбора на рынке автомобилей. Спустя год после серийного запуска ВАЗ-2121 несколько машин отправили на парижский автосалон — именно там состоялся международный дебют будущей советской легенды. Lada Niva прокатывали по автодромам для членов экспертной комиссии из Великобритании, что привело к успеху за рубежом. Машину начали покупать в Европе, Канаде, Австралии, Африке и даже Аргентине. Людей привлекали надежность, высокая проходимость и бюджетная стоимость.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Именно „Нива“ послужила идейным вдохновением для компании Suzuki при создании первой Grand Vitara в 1998-м. „АвтоВАЗ“ даже получил благодарственное письмо», — отметил Ладушкин. Современные автолюбители тоже трепетно относятся к «Ниве». В Сети полно объявлений о продаже машины в зарубежных салонах, а пользователи записывают рилсы и тик-токи с ее разными версиями. Например, француз Томас Маса около полугода назад купил Lada Niva комплектации 1995 года и путешествует на ней вместе с девушкой. Внедорожник без труда выдержал турне по Марокко.

Время трансформаций За всю историю своего существования «Нива» менялась, но незначительно. Например, внесли коррективы в точки влияния амортизаторов, задний мост приобрел другую ширину колеи. Менялись моторы: с 1.6 перешли на 1.7. С карбюраторного двигателя — на инжекторный. Сначала экспериментировали с собственными, но уже через полгода в дело вмешался General Motors и внедрил свои, пояснил Евгений Ладушкин. «Внесенные коррективы не привели к росту потребительских качеств. Да, прибавилось несколько лошадиных сил, а с новым мотором ВАЗ стал более заточен под городские условия. Но ведь проходимость в болотах и других местах хромает», — подчеркнул эксперт.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 90-е была попытка поставить дизельный двигатель Peugeot. Однако он показал себя плохо: низкий объем и малая мощность разочаровали покупателей.

Что говорит статистика По итогам 2024 года в России реализовали 51,309 тысячи Lada Niva Travel (+4,8%) и 49,543 тысячи Lada Niva Legend (+15,1%), их доли составили 3,1 и 2,9% соответственно, сообщил Интерфакс. «Такая статистика демонстрирует высокий спрос на „Ниву“. Вызвано это тем, что цена автомобиля находится в бюджетном сегменте. Конкурентов по проходимости до трех миллионов рублей нет ни среди российских машин, ни зарубежных. К „Ниве“ просто никто не может подобраться», — объяснил автоэксперт. Lada Niva берут в основном искатели приключений и те, у кого есть потребность передвигаться по сложным дорогам, подытожил Ладушкин.