22 июля 2025 00:27 «Непреодолимая сила» или халатность? Кто виноват в затоплении машин и как получить компенсацию Автоюрист Воропаев: при затоплении авто не во всех случаях гарантирована выплата 0 0 0 Фото: vk.com/mskdtp / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ливни и наводнения ежегодно приводят к повреждению сотен автомобилей по всей стране. Многие автовладельцы не знают, как действовать в такой ситуации и можно ли рассчитывать на компенсацию ущерба. В каких случаях управляющая компания или муниципалитет обязаны возместить убытки, и почему суды чаще всего отказывают в таких исках — в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Эксперт отметил, что гарантированное возмещение ущерба возможно далеко не во всех случаях. «Давайте начнем с того, что вообще ситуация непростая. И говорить с оптимизмом о том, что автовладельцу удастся получить возмещение ущерба в 100% случаев, не приходится», — отметил юрист. Что делать, если автомобиль затопило? Несмотря на это, он выделил несколько наиболее значимых пунктов, которые нужно выполнить, если владелец автомобиля оказался в подобной ситуации. В первую очередь необходимо привлечь ответственных за состояние двора или официальные власти.

В этой ситуации необходимо зафиксировать данное происшествие. Самый простой способ — это когда, либо управляющая компания это сделает по акту осмотра, либо вызвать участкового уполномоченного, который составит акт осмотра происшествия. Лев Воропаев автоюрист

Эксперт подробно описал необходимые доказательства для судебного разбирательства. Он акцентировал внимание на важности документальной фиксации состояния инфраструктуры. «После этого необходимо максимально подробно сделать видеосъемку и фотосъемку двора, всех канализационных и водоотводящих каналов в каком состоянии они находятся. Для чего это нужно? Когда вы обратитесь в суд, и в судебном порядке будут назначены экспертизы, эксперт будет определять, соответствуют ли все эти гидротехнические сооружения по отводу воды российским нормам и правилам. Если они соответствовали нормам и были чистыми, то вряд ли получится с управляющей компании или собственника охраняемой стоянки получить возмещение ущерба, причиненного автомобилю», — заявил Воропаев. Юрист объяснил дальнейший алгоритм действий после фиксации повреждений. По его словам, нужно быть готовым к отказам со стороны ответственных организаций «Надо сделать оценку и предложить в добровольном порядке, если мы говорим про управляющую компанию, возместить причиненный ущерб. Наверняка вам будет отказано, в том числе с отсылкой, что произошло действие непреодолимых сил в виде большого выпадения осадков», — отметил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Воропаев предупредил о значительных расходах на экспертизу: стоимость процедуры может быть весьма существенной. «После этого необходимо обратиться в суд. И в судебном порядке будет назначена экспертиза. Экспертиза будет недешевая, может стоить и 100, и 200, и 300 тысяч рублей, в зависимости от сложности экспертизы. К этому надо быть готовым. После получения заключения эксперта суд примет соответствующее решение», — пояснил автоюрист. Заплатят ли за гидроудар? Эксперт отдельно остановился на случаях, когда автомобиль пострадал во время движения по затопленной дороге. Он объяснил, почему в таких ситуациях шансы на компенсацию минимальны.

Фото: РИА «Новости»

«Если автомобиль двигался, то есть водитель видел, что перед ним глубокая лужа, и он преднамеренно пытался ее преодолеть, то практически 100% суд откажет в возмещении причиненного ущерба и укажет, что водитель сам принял решение двигаться по этой луже, понимая, что может произойти гидроудар. Поэтому с большой долей вероятности в возмещении ущерба откажут», — заявил Воропаев. От кого требовать возмещения и чего ждать? Однако если автомобиль пострадал на парковке у дороги, то ситуация может развиваться совсем иначе. Юрист указал на возможных ответственных лиц в таких ситуациях.

Если мы говорим про то, что автомобиль стоял где-то на парковке в районе трассы или дороги, то ответчиком в этой ситуации будет подрядная организация, которая отвечает за содержание этой дороги. Если нет такой организации, то будет отвечать либо муниципалитет, либо район города, в котором произошло данное происшествие. Лев Воропаев автоюрист

На вопрос Регины Ореховой о реальных случаях успешного взыскания ущерба автоюрист привел пример положительной судебной практики, но отметил, что такие случаи редки. «Когда эксперт пришел ко мнению, что не была надлежащим образом обеспечена безопасность данной парковки, так как не были спроектированы в надлежащем состоянии все гидросооружения, с владельца этой парковки был взыскан причиненный ущерб. Но еще раз скажу, в подавляющем большинстве случаев суды отказывают взыскивать причиненный ущерб. В том числе судьи ссылаются на действие непреодолимой силы, то есть на большой объем выпавших осадков», — резюмировал Воропаев.