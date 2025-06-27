Ненормальная ситуация. В ГД потребовали информировать о задержке авиарейсов через СМС
Депутат Нилов призвал обязать авиакомпании делать СМС-рассылку об отмене рейсов
Авиакомпании следует обязать всеми способами и без взимания дополнительной платы информировать пассажиров об изменениях в рейсах. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Плату за СМС назвали абсурдом
В беседе с 360.ru он отметил, что инициатива стала реакцией на недовольство российских граждан, которые сталкиваются с платными звонками в авиакомпании, а также с отдельно оплачиваемой услугой информирования о рейсах с помощью СМС.
«Я отправил письма и в Роспотребнадзор, и в Министерство транспорта. Чтобы разобрались в ситуации, поменяли правила. Если надо, поправки можно в воздушный кодекс внести», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что нужно защитить пассажиров от перевозчиков, берущих деньги за информирование. Граждане составляют стыковочные маршруты и назначают встречи, поэтому они должны быть в курсе отмены или переноса полета.
«Это ненормальная ситуация, когда у авиакомпании звонки и СМС платные», — добавил Нилов.
Что может требовать пассажир
Идею с обязательным информированием одобрил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Эксперт объяснил 360.ru, что большинство российских авиаперевозчиков уже оповещают пассажиров о вылете с помощью смс-рассылок.
«Если рейс задерживают на длительное время, авиакомпания рассылает СМС-уведомления как минимум о том, что не надо приезжать в аэропорт, потому что рейс задерживается надолго, и нет смысла находиться в терминале», — отметил специалист.
Он задался вопросом, что делать в тех случаях, когда в регионе существуют проблемы со связью, и смс просто технически не может дойти до адресата.
Когда мы говорим о крупных городах, понятное дело, все у нас нормально с мобильной связью, и уведомления по СМС дойдут. Однако, тут вопрос ответственности. Если СМС не дойдет, кому предъявлять претензии? Авиакомпании или оператору сотовой связи? Хотелось бы, чтобы такой вопрос тоже прозвучал
Роман Гусаров
Главный редактор портала Avia.ru
Гусаров напомнил, что обязанности авиакомпании четко определены в правилах перевозки пассажиров и грузов.
«Если рейс задерживается более чем на два часа, то авиакомпания должна напоить пассажира. Если более четырех часов — накормить. Если более шести часов в ночное время — предоставить гостиницу», — добавил он.
Исключением из правил могут стать форс-мажорные случаи, когда к возможностям авиакомпаний следует относиться с пониманием. В качестве примера он привел недавнюю ситуацию с отменой или переносом более 70 рейсов. В таком случае компания физически не может предоставить гостиницу всем пассажирам, уточнил Гусаров.