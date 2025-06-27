Ненормальная ситуация. В ГД потребовали информировать о задержке авиарейсов через СМС

Авиакомпании следует обязать всеми способами и без взимания дополнительной платы информировать пассажиров об изменениях в рейсах. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Плату за СМС назвали абсурдом

В беседе с 360.ru он отметил, что инициатива стала реакцией на недовольство российских граждан, которые сталкиваются с платными звонками в авиакомпании, а также с отдельно оплачиваемой услугой информирования о рейсах с помощью СМС.

«Я отправил письма и в Роспотребнадзор, и в Министерство транспорта. Чтобы разобрались в ситуации, поменяли правила. Если надо, поправки можно в воздушный кодекс внести», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что нужно защитить пассажиров от перевозчиков, берущих деньги за информирование. Граждане составляют стыковочные маршруты и назначают встречи, поэтому они должны быть в курсе отмены или переноса полета.

«Это ненормальная ситуация, когда у авиакомпании звонки и СМС платные», — добавил Нилов.