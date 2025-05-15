Сегодня 10:32 «Не надо себя обманывать». Россиян призвали не ждать снижения цен на автомобили Автоэксперт Кадаков: машина не является объектом инвестиций 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Доступность новых машин в России остается на низком уровне — с 2015 года цены на иномарки подскочили в три раза, отечественные авто тоже уже может позволить себе не каждый. Как долго будет расти ценник и ждать ли изменений — в материале 360.ru.

По данным Autonews, в апреле 2025 года средняя стоимость нового авто китайского происхождения в России составила 3,7 миллиона рублей, а легковушки отечественного производства — 1,58 миллиона. При этом в 2025 году китайские машины — чуть ли не единственные «белые» иномарки на российском рынке. «По формуле полугодового дохода для покупки китайского авто каждый из двух членов семьи должен зарабатывать не менее 308 тысяч рублей в месяц», — отметили авторы материала. Как рос ценник на иномарки В 2021 году легковушку можно было купить за 1,4 миллиона рублей. В 2016 году новенькое авто из-за рубежа в среднем обходилось в 1,6 миллиона, в 2017-м иномарка стоила невероятные 1,55 миллиона рублей. В 2018 году пришлось бы отдать 1,65 миллиона, в 2019 — 1,82 миллиона рублей, в 2020-м — 1,8 миллиона. В 2021 году иномарка в среднем стоила 2,11 миллиона, в 2022-м — 3,4 миллиона рублей, в 2023-м — 3,9 миллиона, в 2024-м — 3,72 миллиона рублей, а в 2025 году — 3,7 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Стоит ли инвестировать в авто Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что автомобиль в России — один из наиболее эффективных объектов инвестирования. «К автомобилям с наибольшим ростом стоимости после трех лет владения относятся, например, автомобили Toyota Rav4 (минус 15–20% от первоначальной цены) и Kia Rio (20–25%)», — заявил он. С этим мнением не согласился автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Автомобиль не является объектом инвестиций. Просто так случилось, что когда был взрывной рост цен, люди, которые купили машину в 21-м году, в 23-м ее продавали за те же деньги, которые стоила новая машина. Но сами деньги-то обесцениваются. Ну, продали вы ее за те же деньги, а новую то машину вы не купите себе такую же за эти деньги. Поэтому машина как объект инвестирования — это очень странная история», — заявил он в комментарии 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Кадаков также призвал россиян не ждать снижения цен на машины, несмотря на стабилизацию ситуации. «В данный момент относительно стабильная ситуация, есть какое-то движение незначительное вверх, но люди пытаются к этим ценам привыкнуть. Факт остается в том, что, нравится нам это или нет, цены на автомобили постепенно будут расти, у нас будет увеличиваться каждый год утилизационный сбор. Логистика дорогая, все стоит денег», — объяснил эксперт. Сейчас период значительных скидок, но и он подойдет к концу, когда закончатся продажи последних машин 2023 года и авто, завезенных в первой половине 2024-го. «Обрадовать людей нечем. Те, кто думает, что вот мы сейчас еще полгода посидим, у них машины плохо продаются, они нам будут продавать их за полцены… Нет, никаких полцены, ни минус треть цены не будет. Даже не надо себя в этом обманывать», — заключил специалист.