Не для хайпа, а для жизни — футуристичный дача-трак стал одним из символов ПМЭФ
Жители Петербурга заметили в туристических локациях города необычный автомобиль — Avito Dacha Truck. «Авито» стилизовал новый электромобиль от Tesla и выпустил на улицы Северной столицы.
Инновационный пикап покоряет Петербург
«Концепция Tesla тесно связана с инновациями и некоторым предвидением будущего — что будет востребовано людьми. Это очень перекликается со стратегией нашей компании. С этой точки зрения „Авито“ — это Tesla в мире классифайдов», — рассказала команда «Авито».
Впервые арт-объект увидели на вечернем приеме Росконгресса по случаю старта ПМЭФ. Там стилизованная под дачный автомобиль Tesla виртуально путешествовала по самым необычным местам России, таким как Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Это в сочетании с дачным образом пикапа, самоваром, клубникой с грядки и баранками помогло создать неповторимую атмосферу и подарить гостям хорошее настроение.
Вместе с автомобилем в инсталляции приняли участие два инновационных электромотоцикла российского производства, которые с легкостью умещаются в багажник авто и управляются с помощью мобильного приложения.
В дни ПМЭФ дача-трак перемещался по Петербургу. Футуристичный автомобиль можно было увидеть на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, а также в центре города: на Московском проспекте и улице Рубинштейна.
От самоваров до электрокаров
В команде организаторов перфоманса указали на важность развития российского производства электромобилей.
«Начали с электромотоциклов: в них практически все — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно два наших электромотоцикла», — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.
Avito Dacha Truck объединил в себе футуристичность и винтажность, показав, что на платформе объявлений можно приобрести все: от новейшего электрокара до винтажа в виде самовара или мебели ручной реставрации.