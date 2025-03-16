Навести красоту и не попасть на штраф. Где можно и нельзя мыть машину?

С наступлением теплой сухой погоды многие автовладельцы начнут приводить в порядок свои транспортные средства. Чтобы это мероприятие не обернулось штрафом, нужно учитывать некоторые нюансы. Где нельзя мыть машины и сколько будет стоить нарушение правил, разбирался 360.ru.

Мытье машины в определенных зонах запретили из-за загрязнения дорожного покрытия и почвы нефтепродуктами, которые смываются с кузова, и агрессивными химическими средствами, применяемыми для очистки транспортного средства.

На уровне федерального законодательства действует запрет на мытье авто в водоохранной зоне водоемов и в лесных массивах. Остальные места устанавливает отдельно каждый регион, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«В подавляющем большинстве случаев мыть машину запрещается на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельскохозяйственного назначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства», — пояснил эксперт.

Общефедеральных правил в этом вопросе нет, однако и региональные могут быть довольно строгими. Например, в Москве мыть авто запрещено на всей территории города, за исключением специальных автомоечных комплексов и технических центров.

Где можно мыть автомобиль

По словам юриста Ивана Соловьева, этот вопрос также регулируется региональными кодексами. Надежнее всего будет воспользоваться услугами специализированных автомоек.