Навести красоту и не попасть на штраф. Где можно и нельзя мыть машину?
С наступлением теплой сухой погоды многие автовладельцы начнут приводить в порядок свои транспортные средства. Чтобы это мероприятие не обернулось штрафом, нужно учитывать некоторые нюансы. Где нельзя мыть машины и сколько будет стоить нарушение правил, разбирался 360.ru.
Где запрещено мыть автомобиль
Мытье машины в определенных зонах запретили из-за загрязнения дорожного покрытия и почвы нефтепродуктами, которые смываются с кузова, и агрессивными химическими средствами, применяемыми для очистки транспортного средства.
На уровне федерального законодательства действует запрет на мытье авто в водоохранной зоне водоемов и в лесных массивах. Остальные места устанавливает отдельно каждый регион, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.
«В подавляющем большинстве случаев мыть машину запрещается на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельскохозяйственного назначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства», — пояснил эксперт.
Общефедеральных правил в этом вопросе нет, однако и региональные могут быть довольно строгими. Например, в Москве мыть авто запрещено на всей территории города, за исключением специальных автомоечных комплексов и технических центров.
Где можно мыть автомобиль
По словам юриста Ивана Соловьева, этот вопрос также регулируется региональными кодексами. Надежнее всего будет воспользоваться услугами специализированных автомоек.
«На мойках есть очистные сооружения, которые очищают воду, прежде чем она сливается в канализацию. Это позволяет не нарушать законодательство. Также без ограничений можно помыть машину в собственном гараже», — сказал он.
С мытьем на дачных участках все обстоит сложнее. В некоторых российских регионах оно допускается, в других — под запретом.
«Жалобу на владельца транспортного средства могут подать недовольные соседи. В этом случае нарушителю грозит штраф», — добавил Соловьев.
Размеры штрафов за мойку машины в неположенных местах
Согласно федеральному закону, за мытье автомобиля у водоема штраф составит 1000 рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Еще дороже обойдется мытье в лесу — от 4500 до 300 тысяч рублей. Кроме того, организациям могут еще и ограничить деятельность на срок до трех месяцев.
В остальных случаях суммы штрафов вновь зависят от региона. За мытье личного транспорта в Санкт-Петербурге и Воронеже оштрафуют на пять тысяч рублей, в Екатеринбурге правонарушение будет стоить три тысячи рублей, в Нижнем Новгороде — две тысячи.