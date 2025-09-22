Сегодня 18:09 Chery, Geely или Haval? Какую из своих машин китайцы считают самой надежной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

В России все больше набирают популярность китайские автомобили. В числе самых популярных — Chery, Geely и Haval. В КНР существует статистика, отражающая среднее количество поломок на 100 автомобилей. Какие машины оказались самыми надежными, по мнению китайцев, — в материале 360.ru.

Топ-5 самых надежных китайских авто На китайском сайте autohome.com.cn особенно популярен раздел «Репутация», где собраны пользовательские отчеты об эксплуатации машин. Ресурс с помощью отзывов реальных владельцев отслеживает проблемы с качеством машин, возникшие за определенный период. Статистика включает такие неполадки, как необычные шумы и другие неудобства. В народный рейтинг вошли популярные в России авто. На первом месте оказался Haval H6, вторую строчку занял Tiggo 8 PRO, третью — Boyue L, четвертую — Changan CS75 PLUS, пятую — RAV4 Rongfang. Некоторые модели в Китае называются не так, как на российском рынке. Издание «За рулем» сформировало рейтинг из топ-3 машин на основе отзывов за 2024–2025 годы, выбрав наиболее популярные в России марки.

Фото: РИА «Новости»

Chery Tiggo 7 PLUS (Tiggo 7 Pro) Китайцы похвалили авто за плавное переключение передач и удобный эргономичный интерьер. При этом владельцы жалуются на систему навигации и бортовой компьютер — их назвали неудобными в использовании. За период владения от двух до 12 месяцев среднее количество неисправностей достигло 102. Расход топлива высокий — около 6,8-7 литров на 100 километров в смешанном цикле. К распространенным проблемам отнесли тесный багажник и бедную комплектацию.

Фото: РИА «Новости»

Geely Xingyue L (Monjaro) В отзывах эту машину обычно хвалят за отличную динамику, авто также хорошо держит дорогу. Среднее количество неисправностей на 100 машин — 67 за период от двух до 12 месяцев. Расход топлива на трассе низкий, в городе — выше ожиданий. В список распространенных проблем включили сильный запах в салоне, шум ветра, легко пачкающийся интерьер, рывки на трансмиссии на низких скоростях, малый бак, тонкий слой ЛКП, вибрации и шум двигателя.

Фото: РИА «Новости»

Haval Chulian (Jolion) Китайцы удовлетворены безопасностью авто. В машине много подушек и есть ассистенты, предупреждающие о выезде за пределы полосы, а также ассистенты торможения и поддержания дистанции. Владельцы указывают на приемлемый уровень надежности — 101 поломка на 100 машин. Модель хвалят за экономный расход топлива. На машину поступает минимум жалоб. В основном акцент делают на плюсах, например цена/качество. Некоторые отмечают отсутствие премиум-опций. Таким образом, чаще всего нарекания у владельцев вызывают электроника и ходовая часть. В остальном указанные марки китайских авто доказывают свою надежность.