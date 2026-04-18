Сегодня 04:05 На рынке автошин грядут перемены. Что будет с ценами и какие покрышки исчезнут из продажи

Россия

Пошлины

Машины

Заводы

Водители

Китай

Цены

Российский рынок шин замер в ожидании перемен. Экологический сбор и возможные заградительные пошлины на импорт могут изменить цены. Новые правила с 2026 года делают невыгодным ввоз дешевых, но опасных шин. К тому же рассматривается вопрос о введении пошлины около 30% на импортные покрышки. Так стоит ли паниковать и срочно бежать за новой резиной? Или ничего страшного не происходит?

В апреле этого года ведущие деловые издания — «Коммерсант», «Известия» и «Финмаркет» — сообщили, что импортные шины в России могут подорожать на 20–30%. Журналисты связали этот прогноз с двумя факторами: новым экологическим сбором и возможным введением заградительных пошлин.

Фото: РИА «Новости»

Первая причина — экологический сбор, который заработал с 1 января 2026 года. Суть нововведения в том, что шины проверяют на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — канцерогенов, выделяющихся в виде токсичной пыли при износе. Предельная норма таких веществ установлена в новом ГОСТе. Если шина не имеет сертификата безопасности, применяется повышающий коэффициент 17, и экосбор за тонну взлетает с 185 до 389 тысяч рублей. По оценкам Минпромторга, требованиям нового стандарта не соответствуют около 40% импортной продукции.

Фото: РИА «Новости»

Вторая причина — рост импорта из Китая, который сегодня занимает около 75% всех ввозимых в Россию шин. В 2025 году страна завезла китайских покрышек на 510 миллионов долларов — в 3,3 раза больше, чем в 2021 году. Крупные российские производители шин («Кордиант», «Кама», Ikon Tyres) обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести расследование и ввести защитные меры. По итогам расследования пошлины на ввозимые шины могут установить на уровне около 30% или даже организовать квоты на ввоз. Что будет с качеством и ассортиментом В беседе с 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказал мнение, что сократится в первую очередь наиболее дешевый сегмент импортных шин.

Я предполагаю, что исчезнет, во-первых, некоторое разнообразие шин. Да, понятно, что могут быть недоступны шины более дешевые, не всегда, правда, качественные. Но дешевый сегмент может исчезнуть. Ян Хайцеэр автоэксперт

При этом сам факт исчезновения дешевых покрышек эксперт не считает большой потерей. По его словам, низкая цена в данном случае напрямую связана с качеством и безопасностью. «Те шины, которые при эксплуатации выбрасывают в окружающую среду большое количество вредных веществ, — это как раз и есть те самые дешевые шины, которые некачественно сделаны. Соответственно, они изнашиваются быстрее, поэтому столько пыли и грязи, вредных веществ они выбрасывают вокруг себя», — заявил Хайцеэр.

Видео: 360.ru

При этом собеседник 360.ru отметил, что российский потребитель не останется без колес в любом случае. После ухода западных брендов мощности, на которых производились шины на территории России, не остановились, а перешли под управление местных компаний, а значит пошлины их не коснутся.

У нас все эти производители стали практически российскими. Они производят фактически те же шины. Но, тем не менее, это шины неплохого качества. <…> Последние мои две покупки были именно отечественной [резины], которая сохраняет нормальное качество. Ян Хайцеэр

Что касается китайской продукции, то Хайцеэр призвал не клеймить ее всю целиком. Он считает, что качество напрямую зависит от того, что именно и для кого производят. «Есть достаточно производителей, которые производят не самую дешевую резину, но вполне себе доступную по качеству, равноценную нашей отечественной, и цена там не очень низкая», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Корень проблемы, по словам эксперта, не в китайских технологиях, а в логике закупок: импортеры сознательно заказывают под российский рынок самую дешевую продукцию, которая часто даже не поступает на внутренний рынок Китая. Какие шины производят в России Сегодня в России сложилась полноценная производственная база, способная закрыть большинство потребностей автовладельцев. Условно всех производителей можно разделить на две группы: исконно российские бренды и бывшие иностранные заводы, которые продолжили работу под новыми или сохраненными названиями. Исконно российские производители Холдинг «Кордиант» объединил мощности в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске. Под его управлением находятся бренды Cordiant (широкий спектр), Torero (бюджетный сегмент) и Tyrex (грузовые шины).

Фото: РИА «Новости»

«Нижнекамскшина» (входит в структуру «Татнефти») выпускает шины под брендами Viatti и KAMA. Viatti позиционируется как более технологичная линейка, KAMA остается проверенным бюджетным вариантом. Бывшие иностранные заводы Завод Gislaved в Калуге (бывший Continental) и в Ульяновске (бывший Bridgestone) сегодня выпускает шины под брендом Gislaved в премиальном сегменте, а также Cordiant — в среднеценовом. Мощность ульяновского предприятия достигает 2,4 миллиона шин в год. Предприятие Ikon Tyres во Всеволожске (бывший завод Nokian) продолжает выпуск шин под брендами Ikon (премиум), Attar, Bars и новым бюджетным брендом Credo, который в 2026 году призван составить конкуренцию дешевым китайским моделям. Кроме того, Pirelli сохранила производство в Воронеже и Кирове, выпуская как премиальные шины, так и доступные линейки Formula и Amtel. Yokohama также продолжает работу на заводе в Липецке. Ценовые категории Ниже приведена таблица распределения брендов по ценовым сегментам. Данные основаны на позиционировании производителей и оценках отраслевых изданий.

Фото: 360.ru

Зимние шины и вопрос о шипах В заключение собеседник 360.ru ответил на вопрос, беспокоящий многих российских водителей: а способен ли Китай производить качественную шипованную резину? Слишком часто на рынке встречались откровенно слабые образцы, вызывавшие справедливые нарекания. Эксперт напомнил, что в Китае, как и в России, множество климатических поясов, в том числе и такие, где «все покрывается льдом». По его словам, проблема не в отсутствии технологий, а в том, что импортеры часто заказывают самую дешевую продукцию.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Хайцеэр уточнил, что значительная часть шипованной резины поступает в Россию неготовой — шипы на нее устанавливают уже локальные импортеры. Выбор есть Импортные шины в бюджетном сегменте, возможно, действительно подорожают. Но в России сегодня есть из чего выбрать как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. А китайские шины бывают разными. Не все дешевые — безопасные, и подходить к выбору стоит осознанно.