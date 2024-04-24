Можно ли садиться за руль после кефира, кваса и безалкогольного пива. Какое наказание положено | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 18:36 🍻 Обманчивые напитки. Можно ли садиться за руль после кефира и кваса? Автоэксперт Попов назвал напитки, которые не стоит пить перед вождением Unsplash

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Вроде бы безобидные напитки, такие как квас, кефир, безалкогольные пиво и вино, иногда становятся причиной небольшого, но все же опьянения. Можно ли употреблять их перед вождением и как не лишиться при этом прав — в материале 360.ru.

В каких напитках может содержаться алкоголь

Безалкогольное пиво

Существует несколько технологий производства безалкогольного пива, одна из которых предусматривает остановку процесса брожения и разложение спирта крекингом, рассказал 360.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, большую часть безалкогольных напитков делают по другой схеме.

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«Заваривается солодовый экстракт, потом его газируют, и получается напиток, похожий на пиво. В первом варианте какой-то процент алкоголя остается, а во втором его не может быть, потому что это имитация пива», — уточнил спикер.

Квас

Примерно 90% всех квасов в магазине не продукты брожения, заверил Попов. Ведь их нельзя оставлять на теплых прилавках, иначе градус будет повышаться, а бутылки — взрываться. Это такая же имитация, как безалкогольное пиво.

«Я участвовал в эксперименте. Для него пил много кваса за короткое время. Опыт показал, что если выпить 2-2,5 литра кваса, полученного путем брожения, то в течение 5-20 минут будет наблюдаться повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, не в крови. Но уже через 25-30 минут следы псевдоопьянения улетучиваются», — поделился автоэксперт.

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Кефир

С кефиром эксперимент не получился. Дмитрий Попов отметил, что просто не смог выпить достаточно молочнокислого продукта. Алкотестер при этом не показал наличие алкоголя.

Айран и кумыс

Есть другие напитки, например айран или кумыс, которые могут увеличивать показатели содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если норма окажется превышена, могут наступить последствия вне зависимости от причины опьянения.

«Очевидно, что разрешенное количество промилле вряд ли будет превышено. Но можно выпить цистерну кваса, кефира или безалкогольного пива, чтобы превысить ее», — добавил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Когда можно и нельзя садиться за руль после употребления спиртного

Лучше перестраховаться и не садиться за руль после употребления перечисленных напитков, считает Хайцеэр. Он напомнил, что в организме всегда присутствует естественное количество алкоголя, и это нужно учитывать, когда хочется что-то выпить.

Разрешено до 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, или 0,356 промилле.

Кроме того, многое зависит от количества выпитого, крепости напитка и метаболизма человека. Например, у кого-то утром алкотестер может показать опьянение после спокойных посиделок с бокалом вина, а у кого-то после бурной вечеринки — ничего. У людей в возрасте все процессы также замедляются.

«Даже если человек чувствует себя хорошо, лучше взять прибор и проверить. Береженого Бог бережет», — отметил собеседник 360.ru.

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Не нужно забывать, что люди, как правило, после затяжных вечеров мало спят. А садиться за руль следует не только в трезвом состоянии, но еще и в бодром, добавил Хайцеэр.

«Когда уходили от нулевого значения содержания алкоголя в крови, то говорили о людях с эндогенным алкоголем. У них процессы брожения проходят активнее, чем у других, а алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе — больше. Таким людям по медицинским показаниям нельзя иметь водительские права, как, например, дальтоникам», — подчеркнул Дмитрий Попов.

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Если человек принимает препараты на основе спирта, ему тоже следует отказаться от машины на время лечения.

Демократии никакой быть не может. Потому что состояние, которое мы получаем — от кваса или от безалкогольного пива, — алкогольное опьянение. Дмитрий Попов

Какое наказание предусмотрено за вождение в нетрезвом виде

Если действия автомобилиста не повлекли уголовного преступления (то есть он никому не причинил вреда), за вождение в состоянии алкогольного опьянения причитаются штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, напомнил Хайцеэр. По истечении этого срока придется заново сдавать теоретическую часть экзамена на получение водительских документов.

Если человек попался не в первый раз, то наказание будет жестче: от штрафа, который может доходить до 300 тысяч рублей, до лишения свободы, заключил эксперт.