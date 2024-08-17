Сегодня 14:15 Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро 0 0 0 Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Транспорт

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Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Жители столицы побывали на строящихся станциях «Новомосковская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро.

Желающие посмотреть на будущие станции задолго до первых пассажиров надели каски, послушали инструктаж и спустились в подземку. Специалисты показали им проекты и рассказали о степени готовности станций. «Новомосковская» станет первой пересадочной станцией в ТиНАО. В станционный комплекс войдут платформенная часть, подземный вестибюль с четырьмя эскалаторами и пересадочная зона с переходом на одноименную станцию Сокольнической линии. По задумке архитекторов, ее оформят в зеленом цвете в знак того, что рядом находится парковая зона.

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Специалисты рассказали москвичам, что строительные работы на «Новомосковской» завершили на 75%. Рабочие занялись установкой инженерных систем, а именно прокладкой кабелей, систем электроснабжения, связи, автоматизации, вентиляции, противопожарной защиты и охраны. Затем участники экскурсии перешли на станцию «ЗИЛ», которая станет конечной со стороны исторического центра Москвы и свяжет Троицкую линию метро с МЦК и перспективной Бирюлевской. Для нее выбрали участок в самом сердце кластера на месте бывшего завода имени Лихачева, возле пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого и парка «Тюфелева роща».

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Москвичи узнали, что на стройплощадке практически завершили ключевой этап работ — установку основных монолитных конструкций. Строители провели армирование, уложили бетонные колонны и пол, а теперь сосредоточились на устройстве инженерных систем и архитектурной отделке. Путевые стены покроют темным габбро, пол — светло-серым сибирским гранитом, парапет надплатформенного перехода на Бирюлевскую линию — светлым саянским мрамором. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» завершится 8 сентября. В рамках него на более чем 30 площадках москвичи узнают об инновациях, которые применяют во всех сферах городского хозяйства, и увидят облик столицы через несколько лет.