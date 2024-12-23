Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года

С 1 января пользователи Drivee проехали более 700 миллионов километров во время городских поездок. При этом наиболее активными регионами стали Москва и Московская область, на которые приходится более 200 миллионов километров. В среднем по стране одна поездка составляла 7,4 километра, а проводили в автомобиле пользователи около 17 минут. Самый продолжительный городской маршрут был зафиксирован в Москве и занял около полутора часов и составил чуть больше 60 километров.

«После запуска Drivee в 2023 году, 2024 стал для нас амбициозным вызовом. И мы очень рады, что наше приложение пользуется такой популярностью в стране. Мы благодарим пользователей за оказанное доверие и обещаем и дальше развивать сервис, построенный на принципах взаимовыгодных человеческих договорённостей, в котором пассажир и водитель сами определяют условия взаимодействия, без бездушных алгоритмов. Мы продолжим предлагать удобные и полезные сервисы, потому что верим, что люди всегда могут договориться друг с другом, а мы со своей стороны будем помогать им в этом», — комментирует Том Соулфул, директор по коммуникациям Drivee.