Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги уходящего года, проанализировав длительность и время поездок, а также популярные направления у пользователей.
С 1 января пользователи Drivee проехали более 700 миллионов километров во время городских поездок. При этом наиболее активными регионами стали Москва и Московская область, на которые приходится более 200 миллионов километров. В среднем по стране одна поездка составляла 7,4 километра, а проводили в автомобиле пользователи около 17 минут. Самый продолжительный городской маршрут был зафиксирован в Москве и занял около полутора часов и составил чуть больше 60 километров.
«После запуска Drivee в 2023 году, 2024 стал для нас амбициозным вызовом. И мы очень рады, что наше приложение пользуется такой популярностью в стране. Мы благодарим пользователей за оказанное доверие и обещаем и дальше развивать сервис, построенный на принципах взаимовыгодных человеческих договорённостей, в котором пассажир и водитель сами определяют условия взаимодействия, без бездушных алгоритмов. Мы продолжим предлагать удобные и полезные сервисы, потому что верим, что люди всегда могут договориться друг с другом, а мы со своей стороны будем помогать им в этом», — комментирует Том Соулфул, директор по коммуникациям Drivee.
Чаще всего пользователи заказывали поездки в утренние и вечерние часы, наиболее активными днями для вызова автомобиля стали пятница и суббота. В топе популярных мест назначений лидирующие позиции заняли местные аэропорты, вокзалы, торговые центры и, что неожиданно, среднеспециальные и высшие учебные заведения.
Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+