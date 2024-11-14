В Москве проходит ежегодный форум «Всемирный день качества». Одной из десятков тем для обсуждения в этом году стали эффективная эксплуатация транспорта и принципы топливной безопасности для продления срока службы автомобилей.

Для участников мероприятия провели открытую проверку качества топлива. В специальной мобильной лаборатории, установленной в деловом комплексе «Москва-Сити», провели экспертизу образцов нефтепродуктов более чем по 10 критериям — октановому числу бензина, цетановому числу дизтоплива, содержанию серы, фракционному составу и другим. Такие передвижные лаборатории можно увидеть и на обычных заправках — сети «Газпромнефть» или ее партнеров. Каждую из более чем двух тысяч АЗС, входящих в периметр корпоративной системы контроля, инспектируют как минимум раз в месяц, не предупреждая заранее ее сотрудников.

В открытой проверке приняли участие профильные специалисты Роскачества и руководитель организации Максим Протасов. По его словам, мобильные лаборатории по проверке качества топлива сегодня стали неотъемлемой частью системы контроля безопасности на автозаправках, а благодаря оперативным проверкам непосредственно на местах, специалисты могут быстро выявить и предотвратить возможные нарушения.

«Результаты исследований Роскачества подтверждают, что основная часть федеральных сетевых заправок соответствуют всем стандартам и не имеют отклонений по качеству реализуемого ими бензина. Это не только заслуга современных технологий, но и результат внимательного и регулярного контроля, который укрепляет доверие потребителей к качеству топлива и защищает их интересы», — подчеркнул руководитель Роскачества.