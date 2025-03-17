17 марта 2025 13:55 Крупные транспортные хабы появятся в нескольких районах Москвы 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com Транспорт

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Поезда

Москва

В столице активно ведется строительство крупных транспортных узлов. В начале 2025 года состоялось открытие обновленного вокзала Щербинка, который стал частью второго Московского центрального диаметра, сообщили на сайте мэра Москвы.

В 2025–2026 годах в планах построить крупные транспортные узлы в центральной, южной, северной и северо-восточной частях города. Это позволит пассажирам выбирать новые удобные маршруты и сократить время в пути. Вблизи железнодорожных станций проводятся работы по обновлению пешеходных дорожек и дорожного покрытия. Специалисты устанавливают современные осветительные приборы, обустраивают удобные парковочные зоны и проводят работы по озеленению территории. В текущем году в центральной части города будет создан крупный транспортный узел. В Басманном районе идет строительство вокзала «Курская» Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4). В рамках проекта планируется обновить две платформы, завершить реконструкцию пешеходного тоннеля и построить новое здание центра управления эксплуатацией. В этом здании будут установлены современные компьютеры, которые позволят оперативно контролировать работу систем на станции.

Фото: РИА «Новости»

В Тимирязевском районе тоже идут строительные работы. Там продолжается возведение городского вокзала «Петровско-Разумовская», который станет одним из ключевых транспортных узлов на севере Москвы. Он объединит станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, МЦД-1 и МЦД-3, а также наземный транспорт. После открытия станции около 190 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино смогут быстрее добираться до центра города. В Пресненском районе продолжается строительство городского вокзала Москва-Сити МЦД-1, который раньше носил название «Тестовская». Работы идут круглосуточно, при этом движение поездов не останавливается. Чтобы поезда могли останавливаться на вокзале, а пассажиры могли продолжать пользоваться привычными маршрутами, были построены временные платформы и пешеходный мост.

Еще один городской вокзал — «Серп и Молот» — строят на границе районов Таганский и Лефортово. Там можно будет сделать пересадку на МЦД-2, МЦД-4, метро и наземный транспорт. В начале 2026 года на вокзале частично откроют конкорс. Его интегрируют с метро. К концу того же года все работы на вокзале будут завершены. пресс-служба мэра Москвы

Фото: РИА «Новости»

В следующем году завершится строительство московского городского вокзала «Железнодорожная». В 2023 году отсюда уже начали отправляться поезда МЦД-4. К их запуску была реконструирована часть вестибюля с выходом на Советскую улицу, а также две платформы. Также установили лифты и эскалаторы, обновили навигацию. В 2026 году планируется открыть третью и четвертую платформы, северный вестибюль с удобным выходом на Лесопарковую улицу и транзитную галерею, которая обеспечит доступ к платформам. Станция «Царицыно» является одной из самых загруженных на МЦД-2, ежедневно обслуживая более 30 тысяч пассажиров. Это первая пересадочная станция с диаметра на метро для пассажиров, прибывающих из области, поэтому многие здесь пересекают Замоскворецкую линию. Уже в следующем году станция станет настоящим городским вокзалом. Она будет объединена с одноименной станцией метро, появятся новые павильоны, подземный вестибюль и удобный выход к музею-заповеднику «Царицыно».

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году на границе Хорошевского и Пресненского районов будет построен еще один транспортный узел — «Беговая». Он станет крупнейшим из семи городских вокзалов, которые будут построены в период с 2025 по 2026 год.