Красивые номера для авто предложили выставить на аукционы

В Госдуме выступили за создание открытых аукционов, на которых можно было бы приобрести «красивые» автомобильные номера. Подобная мера, по мнению автора инициативы, поможет пополнить бюджет, не повышая налоги.

Идея принадлежит вице-спикеру нижней палаты парламента от «Новых людей» Владиславу Даванкову. Запрос на этот счет он направил на имя зампреда кабмина — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, предоставив копию документа 360.ru.

В России, заметил парламентарий, ежегодно выдают более четырех миллионов государственных регистрационных номеров транспортных средств.

«При этом до сих пор распространена практика продажи „красивых“ номеров через коррупционные схемы и серый рынок. По информации из открытых источников, цена за отдельные „красивые“ номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов за штуку, а средняя цена — составлять около 300 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Правил проведения открытых аукционов по присвоению регистрационных знаков авто нет до сих пор, напомнил Даванков. Хотя поручение об их разработке Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, отдал еще в 2010 году Минэкономразвития и МВД.

В 2018-м Минэкономразвития опубликовало для публичного обсуждения проект постановления о введении правил проведения аукционов на «красивые» номера. А в декабре 2021-го ведомство отмечало, разработку данной инициативы продолжают и документ направили на межведомственное согласование. Постановление до сих пор не приняли.

Депутат напомнил, что сейчас в ГД рассматривают законопроект о внесении изменений в том числе в Налоговый кодекс. Он подразумевает повышение ставок налога на прибыль и введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

По мнению Даванкова, было бы целесообразно принимать и другие возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы России без увеличения налоговой нагрузки на россиян. Такой мерой могли бы стать открытые аукционы на «красивые» номера.

«Введение системы <…> позволит правительству России и субъектам Федерации получать дополнительные доходы бюджетов, которые могут составить несколько миллиардов рублей в год. Кроме того, такая система будет прозрачной и справедливой: все желающие, включая физических и юридических лиц, смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы», — заключил парламентарий.