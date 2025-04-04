04 апреля 2025 12:57 «Коррупционная яма». Почему усиленный надзор за авто старше 10 лет ни к чему не приведет 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Усилить надзор за автомобилями старше 10 лет в России хотят те, кто владел пунктами техосмотров. Подробности — в материале 360.ru.

В СМИ появилась информация о том, что инспекторы будут уделять особое внимание техническому состоянию машин, выпущенных более десяти лет назад. Особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено тормозной системе, наличию утечек рабочих жидкостей, функциональности рулевого механизма и состоянию осветительных приборов. В случае обнаружения неисправностей водителю могут выписать штраф в размере от 500 до 5000 рублей. Если же неполадки окажутся серьезными, то регистрацию автомобиля аннулируют. «Скорее всего, что эту историю лоббируют люди, у которых был бизнес техосмотров. И теперь они пытаются доказать, что эта процедура давала какой-то эффект. Хочется денег им зарабатывать», — такое предположение в беседе с 360.ru сделал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Почему техосмотр бесполезен? Автомобиль — не человек, он железный, подчеркнул автоэксперт. И возраст машины по отношению к его состоянию — довольно опосредованная связь. «Вот я, например, проезжаю в год 55000 километров, а мой коллега — 8000–10000 километров, и через 10 лет его автомобиль только проедет 100000, а мой автомобиль уже можно будет захоронить, потому что пробег составил полмиллиона километров», — пояснил Попов. Поэтому износы узлов и агрегатов во многом зависят не от возраста автомобиля, а от характера его эксплуатации и того, как и каким образом за ним ухаживает собственник. «Поэтому выбирать в качестве планки 10 лет — довольно себе такая проблемная история», — добавил он. В России отменили процедуру государственного технического осмотра легковых автомобилей, которые владельцы не используют в коммерческих целях и не вносят изменений в конструкцию, напомнил автоэксперт.

Привожу пример: водитель прошел государственный технический осмотр, при выезде со станции техосмотра попал в тяжелое ДТП, грузовик КамАЗ «распахал» ему всю правую стойку. После восстановления транспортного средства никто на техосмотр его больше не направлял и исправности состояние узлов, агрегатов не проверял. Поэтому достоверность процедуры техосмотра нулевая. Дмитрий Попов независимый автоэксперт

Собеседник 360.ru напомнил, что в России огромное количество автомобилей, которые попадают в категорию «ретро-транспорт». Для таких машин в техническом регламенте Таможенного союза предусмотрена отдельная процедура. Многие из них служат уже 30–40 лет. Например, «Жигули» первых моделей, выпущенные в 1970-е годы, сейчас, в свои 55 лет, выглядят лучше, чем многие новые автомобили. «Поэтому история, что ГАИ должно ужесточить надзор за состоянием автопарка старше 10 лет, в первую очередь, не имеет под собой никаких более-менее существенных оснований для того, чтобы это происходило, а во-вторых — достоверность этой процедуры будет нулевая по отношению к безопасности дорожного движения», — подчеркнул Попов.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как выбрать подержанный автомобиль? Покупателям, выбирающим машину с пробегом, в первую очередь необходимо убедиться в достоверности информации об автомобиле и проверить, чтобы он не числился в угоне, отметил Попов. Лучше обратиться к профессионалам, которые помогут подобрать подходящий вариант. Они проведут тщательное обследование автомобиля на предмет участия в серьезных дорожно-транспортных происшествиях, проверят толщину лакокрасочного покрытия, выяснят, не выполнялись ли на автомобиле работы по шпаклевке и грунтовке, оценят состояние полов, продиагностируют двигатель. «Доверьтесь специалисту, и он вам расскажет, какие болячки в этом автомобиле есть, каких нету, вот и все», — посоветовал эксперт. Если будет принят подобный закон и автомобилистам скажут, что они обязаны проходить техосмотр каждый год, то люди, связанные с этим бизнесом, которые понесли убытки после отмены этой процедуры для частных автомобилей, захотят вернуть свои доходы. По мнению автоэксперта, «это ничего не даст и будет просто коррупционная яма». Как подчеркнул Попов, достоверность техосмотра составляет приблизительно 10 минут после его окончания.