Компенсации и допуслуги. Что делать, если задержали вылет самолета
Юрист Мохов рассказал о правах пассажиров при вынужденном отказе от рейса
С 1 марта пассажир может получить назад деньги за авиабилеты, если рейс отложили более чем на полчаса. Какие еще права имеют люди, столкнувшиеся с задержкой вылета — в материале в материале 360.ru.
Денежные взыскания
Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила регламентируют, что при задержке рейса пассажир может отказаться от перелета и получить назад не только стоимость билета, но и затребовать у перевозчика компенсацию за убытки и моральный ущерб. Об этом рассказал 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
Кроме того, можно взыскать штраф в 100 рублей за каждый час просрочки, но не больше 50% от стоимости билета. Однако перевозчик может избежать этого, если докажет, что обстоятельства, из-за которых произошла задержка, не зависели от него или угрожали жизни и здоровью пассажиров.
Если пассажир отказывается от перелета и причина признается вынужденной, то ему должны вернуть всю сумму за невыполненную часть договора: полную стоимость, если он никуда не полетел, и часть, если у него отменилась пересадка.
Дополнительные услуги для пассажира
Кроме того, перевозчик должен по требованию пассажира бесплатно предоставить ему некоторые услуги. Пассажиру с ребенком до семи лет должны дать доступ в комнату матери и ребенка. Если ожидание затягивается более чем на два часа, необходимо раздавать воду, если более чем на четыре — горячее питание и напитки.
При этом перевозчик имеет право выдать документы, чтобы пассажиры сами получили еду и питье в гостинице или точке общественного питания в аэропорту.
Если пассажир ждет вылета более шести часов ночью и восьми — днем, авиакомпания обязана разместить его в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно, а также хранение багажа.
Статья 108 Воздушного кодекса гласит, что вынужденным отказом также считается подтвержденная документами болезнь или смерть близкого родственника пассажира — супруга, родителей, детей, в том числе приемных, а также бабушек, дедушек, внуков, полно- и неполнородных братьев и сестер. При этом уведомить об отказе необходимо до окончания регистрации на рейс.
Пункт 227 Федеральных авиационных правил гласит, что перевозчик также обязан вернуть деньги, если пассажиру не досталось места на борту (например, из-за овербукинга) или если он опоздал на рейс из-за досмотра в аэропорту. Также деньги возвращают, если пассажира обслуживают не по тому классу, который он оплатил, а по более низкому.
Все остальные случаи отказа считаются добровольными, и деньги за такие билеты не возвращаются.