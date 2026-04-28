Компенсации и допуслуги. Что делать, если задержали вылет самолета

С 1 марта пассажир может получить назад деньги за авиабилеты, если рейс отложили более чем на полчаса. Какие еще права имеют люди, столкнувшиеся с задержкой вылета — в материале в материале 360.ru.

Денежные взыскания

Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила регламентируют, что при задержке рейса пассажир может отказаться от перелета и получить назад не только стоимость билета, но и затребовать у перевозчика компенсацию за убытки и моральный ущерб. Об этом рассказал 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Кроме того, можно взыскать штраф в 100 рублей за каждый час просрочки, но не больше 50% от стоимости билета. Однако перевозчик может избежать этого, если докажет, что обстоятельства, из-за которых произошла задержка, не зависели от него или угрожали жизни и здоровью пассажиров.

Если пассажир отказывается от перелета и причина признается вынужденной, то ему должны вернуть всю сумму за невыполненную часть договора: полную стоимость, если он никуда не полетел, и часть, если у него отменилась пересадка.