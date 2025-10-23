Сегодня 01:48 На старт, внимание, меняй! Когда переобувать авто в Москве и Подмосковье Автоэксперт Гусаров предостерег от покупки китайских шин 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Осень вступила в свои права, и это сигнал для автовладельцев Центральной России: пора менять резину. Даже небольшое похолодание делает летние шины неэффективными. Как не ошибиться с выбором и продлить срок службы зимних покрышек — в материале 360.ru.

Когда менять резину на авто в Москве и Подмосковье в 2025 году Менять летние шины на зимние уже пора в Москве и центральной части России, рассказал 360.ru автоэксперт Александр Гусаров. Логика проста: летняя резина перестает работать при температуре от +5 до +7 градусов и ниже. «Учитывая, что ночная температура в столице опускается пока не до минусовых отметок, но до + 3, а поднимается максимум до +7, менять нужно. Протектор перестает работать, начинает дубить», — предупредил эксперт. Не стоит бояться потери шипов и износа зимней резины, ведь качественные шины выдержат все. По этой причине Гусаров не советует покупать китайские шины — они ненамного дешевле европейских или отечественных, однако уступают по качеству. Автоэксперт напомнил: речь идет о жизни и здоровье человека, поэтому экономить 10-20 тысяч рублей нецелесообразно.

Фото: Заморозки в Солнечногорском районе / Медиасток.рф

Как правильно выбрать зимние шины Сначала следует определиться с типом резины. Если водитель в основном передвигается по городу, где дороги регулярно чистят, стоит обратить внимание на фрикционные модели, известные как липучки. Их секрет — в особом материале, сохраняющем эластичность даже в лютые морозы, и микроскопических ламелях, создающих эффект прилипания к поверхности. Для тех, кто часто выезжает за город или проживает в регионах со сложными зимними условиями, больше подойдут шипованные покрышки: их металлические шипы обеспечивают надежное сцепление на обледенелых участках. Особняком стоят скандинавские шины — усиленная версия липучки с более агрессивным протектором. Они созданы для экстремальных условий: заснеженных трасс, перевалов и бездорожья. Узнать их можно по характерному горному символу со снежинкой на боковой поверхности. Как правило, производитель авто указывает в документах, какие шины нужны для той или иной модели. Эта же информация есть на бензобаке. «Там указывают индексы нагрузки, скорости. Многое зависит еще и от того, как водитель эксплуатирует автомобиль. Если постоянно загружает его, то это одно, а если ездит с одним-двумя пассажирами — немного другое», — объяснил Гусаров.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

При изучении маркировки шины стоит сосредоточиться на трех показателях: Должна стоять пиктограмма «снежинка на фоне гор» — это гарантия зимней специализации шины;

Обратите внимание на индекс скорости — для зимы оптимальны H или T;

Проверьте дату производства в формате «неделя/год» — резина старше трех лет теряет эластичность. Ширина покрышки — еще один важный нюанс. Вопреки распространенному мнению, для зимы предпочтительнее более узкие модели. Они создают большее давление на единицу площади, что улучшает сцепление со снегом и льдом, а также эффективнее рассекают снежную кашу. Современные производители предлагают два основных типа рисунка протектора: Асимметричный, где разные зоны отвечают за сцепление на сухом и мокром покрытии;

Направленный, идеально отводящий воду и снег. Лучше избегать компромиссов с всесезонными моделями — их универсальность оборачивается недостаточной безопасностью в мороз. Не стоит экономить и на бренде: разница в цене между проверенными производителями и неизвестными марками часто означает разницу в качестве материалов и технологии производства.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Разница между шипованной резиной и липучкой Все современные тесты показывают, что нет разницы между шипованной резиной и фрикционной, заверил Гусаров. Дело в почти идентичном рисунке протектора. «На липучке, помимо кубиков, есть ламели. Это такие волнообразные бороздки, которые в пятне контакта, соприкасаясь со льдом, снежной кашей или асфальтом, раскрываются и присасываются, словно присоски», — пояснил автоэксперт. Иногда длина тормозного пути на фрикционной шине гораздо меньше, чем на шипованной. Однако при выборе стоит опираться на то, где чаще всего водитель ездит: в городе или по бездорожью.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как продлить срок службы зимней резины Очень важно правильно хранить резину. Если колеса на дисках, их следует упаковать в пакеты и класть друг на друга. Если дисков нет, их нельзя держать «стоя». Лучше всего найти такое место, чтобы шины лежали, уточнил Гусаров. Также необходимо обращать внимание на срок службы колес. Обычно год изготовления указывают на боковине колес — от него и следует отталкиваться, опираясь на интенсивность вождения, качество дорог, правильное хранение, которые влияют на износ.

Также Гусаров не рекомендовал дошиповывать зимнюю резину, если она износилась. «Технологии, которые применяют на заводе при шиповке резины, никогда не будут похожи те, что в автосервисе. Можно, конечно, заморочиться, заплатить деньги и поставить недостающие шипы, но я бы не советовал делать это», — подытожил автоэксперт.