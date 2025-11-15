15 ноября 2025 16:21 Камеры начнут следить за ОСАГО: что делать водителям? Автоэксперт Ладушкин: не все страховые компании одинаково хороши 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект для введения автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО. О том, зачем нужен полис и как его оформить — в материале 360.ru.

Ездить без полиса в России нельзя, однако значительно число водителей нарушают это правило: по данным МВД, в 2024 году инспекторы выявили более 1,8 миллиона нарушителей без ОСАГО. Согласно новому законопроекту, проверять наличие страховки начнут 30 тысяч дорожных камер. В документе прописали, что автомобилисты будут получать не более одного штрафа в сутки независимо от количества зафиксированных по факту нарушений. Размер взыскания будет составлять порядка трех тысяч рублей. Камеры начнут использовать для фиксации нарушения к концу 2026 года, но в Госдуме заранее начали закреплять процедурные вопросы в законодательстве. Инициатором законопроекта стал депутат Анатолий Аксаков. Он призвал внести поправки в статью КоАП. Он объяснил, что отследить водителей без полиса бывает сложно, так как для этого необходимо останавливать машины и требовать предоставить документы. Страховщики поддержали инициативу и выразили готовность предоставить МВД данные об ОСАГО.

Фото: Медиасток.рф

Для чего нужно ОСАГО ОСАГО расшифровывается как обязательно страхование автогражданской ответственности. В России оно действует с 2023 года. Полис ОСАГО покрывает ущерб, который водитель во время ДТП наносит другим участникам дорожного движения, но не компенсирует ущерб для него самого. Автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин. в беседе с 360.ru рассказал, что на деле страховщики не всегда возмещают всю сумму. По его словам, при расчете компенсации учитывается множество факторов, в том числе степень износа, возраст автомобиля, наличие запасных частей и другие. В качестве примера он привел случаи, когда автовладельцам предлагают выплату, которой не хватает на качественный ремонт. «Если вы попали в ДТП, в котором не виноваты, выплачивать возмещение вам будет страховая компания виновника. Этот момент усложняет процедуру, так как не все страховые компании одинаково хороши, у всех разный порядок документооборота, да и офиса этой страховой компании может не быть в регионе», — уточнил специалист. Ладушкин добавил, что невиновному в ДТП водителю намного сложнее получить компенсацию, если у инициатора аварии нет полиса. В этом случае взыскать выплату можно только через суд.

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать страховку При выборе страховки необходимо убедиться, что компания есть базе Российского союза автостраховщиков. Подлинность полиса можно проверить на специальном портале. Также можно ознакомиться с отзывами других клиентов и посмотреть рейтинг страховых компаний на независимых ресурсах. Внимание следует обратить и на цену — она должна быть разумной, а слишком низкая стоимость может быть сигналом о мошенничестве или недобросовестных условиях. На некоторые машины стоимость полиса будет выше. Это касается моделей, которые, согласно статистике, чаще оказываются виновниками аварий. Снизить стоимость полиса также может отсутствие ДТП, потому что каждая авария увеличивает стоимость страховки. «Расчет стоимости полисов привязывается к КБМ (коэффициент бонус-малус) и зависит от стажа вождения, возраста водителя и его аварийности, количества водителей, вписанных в полис, будет ли машина эксплуатироваться в такси или с прицепом, а также от модели», — объяснил эксперт. Перед покупкой лучше изучить полис и выяснить, есть ли в нем исключения или дополнительные условия. Также можно посмотреть в договоре, какие именно документы должны быть на руках при ДТП и как быстро страховщик готов выплатить компенсацию.