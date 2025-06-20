Сегодня 11:25 Без молодежи не справиться. Как в России развивают беспилотный транспорт Гендиректор NATCAR Саттаров: квалифицированность профессии водителя повышается 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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ПМЭФ-2025

На полях ПМЭФ-2025 представили беспилотный КамАЗ — грузовик самостоятельно доехал до Северной столицы по трассе М-11 «Нева». Как тестируют такие транспортные средства и как водители-дальнобойщики становятся испытателями, в беседе с 360.ru рассказал генеральный директор компании NATCAR Илья Саттаров.

«Мы этот проект развиваем вместе с ПАО „КамАЗ“. Мы доказываем коммерческую целесообразность при доставке грузов таким транспортом в экспериментально-правовом режиме. Этот грузовик ехал с грузом в Петербург. До того, как он появился на форуме, выполнял коммерческий рейс», — пояснил он.

Беспилотный не значит без водителя Саттаров обратил внимание, что на сегодняшний момент беспилотный грузовик не предполагает полное отсутствие водителя. Напротив, они выступают самыми настоящими испытателями при использовании подобной техники: отслеживают реакцию машин на трассе и при необходимости всегда готовы перехватить управление.

«В текущем режиме такой грузовик обладает своего рода высокотехнологичным автопилотом. Поэтому в данный момент водитель есть в кабине, мы его называем водитель-инженер, или водитель-испытатель. Он должен быть готов затормозить, руки лежат на руле. В случае необходимости обязан перехватить управление. А в процессе мы отсматриваем и анализируем, как машина реагирует на разные ситуации», — уточнил собеседник 360.ru.

Интересно Уже сейчас на трассе М-11 «Нева» работает 18 беспилотных грузовиков КамАЗ, 12 из них — второе поколение, третье уже в разработке. ЦКАД открыт для тестов, в 2026-м добавится трасса М-12 «Восток». Уже сейчас на трассе М-11 «Нева» работает 18 беспилотных грузовиков КамАЗ, 12 из них — второе поколение, третье уже в разработке. ЦКАД открыт для тестов, в 2026-м добавится трасса М-12 «Восток».

В России, добавил эксперт, развивают несколько проектов беспилотности. В грузовом секторе, по его мнению, внедрение технологии произойдет наиболее быстро.

«Это обусловлено тем, что такие грузовики используют на федеральных высококлассных трассах. И по количеству событий разных (речь об аварийных ситуациях в том числе — прим. ред.) они отличаются от городских дорог. Поэтому мы инвестируем в этот проект, вкладываем в него много сил», — уточнил Саттаров.

Фото: 360.ru

Кого задействуют в проекте беспилотных грузовиков Участие в проекте беспилотных грузовиков принимает огромное количество специалистов: на старте в него вкладываются производители, еще одна ступень — роль IT-специалистов, тех, кто пишет алгоритмы и создает цифровые двойники, то есть мозг автомобиля, который будет дублировать поведение водителя.

«Далее — логисты и, конечно, водители-инженеры (это люди с большим опытом — 10+ лет), кто может управлять машиной так, чтобы ИИ мог у него учиться. Мы копируем их поведение в цифровом режиме. Но о полной замене на ИИ речи не идет — нужна связка, это скорее история, которая призвана решить дефицит кадров», — пояснил глава NATCAR.

По мнению Саттарова, профессия водителя становится все более высококвалифицированной: вектор смещается в цифру и человек выполняет роль оператора беспилотного транспорта. «А это уже очень интересно и полезно для популяризации профессии водителя и привлечения молодых кадров. Без молодежи нам не справиться», — заключил он.