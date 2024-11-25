Как складывается цена поездки? Разбираемся вместе с Drivee

Задумывались ли вы когда-нибудь, из чего складывается цена поездки на такси? Попробуем разобраться вместе с сервисом городских поездок Drivee .

Формула цены на поездку довольно проста: топливо + комиссия + налоги + штрафы + обслуживание автомобиля + доход водителя.

Давайте посмотрим, что происходит с ценой на бензин. Так, согласно еженедельной аналитике Московской топливной ассоциации (МТА), с начала года бензин, в зависимости от марки, подорожал на один-два рубля за литр, а за год, по данным Росстата, стоимость за литр бензина выросла от трех до семи рублей. Дизельное топливо и вовсе развило космические темпы и довольно резко увеличилось в цене.

Комиссии и сервисные сборы у разных агрегаторов разные, и разброс достаточно большой: от 10-12% и до 30% от стоимости каждой поездки.

Из-за ухода некоторых компании с российского рынка и дефицита полупроводников, стоимость автомобилей выросла больше, чем в два раза, а стоимость запчастей — в пять раз. Вместе со всем этим подорожало и техобслуживание автомобиля. По данным «Российской газеты», в среднем техобслуживание за 2023 год подорожало уже на 21%.

А если водитель работает не на своей, а на арендованной машине, в расходную часть надо включить и дневную стоимость аренды, которую желательно как минимум отбить.

Сколь бы безопасной и безаварийной ни была езда, штрафов не всегда можно избежать. А это тоже деньги. Да, не каждый день и даже не каждый месяц, но тем не менее.

А теперь давайте посчитаем все вместе: топливо (~2 000 рублей) + ежедневная комиссия (~2 000) + налоги (~500 рублей, самозанятые водители платят 6% от ежемесячной суммы заработка, это сумма за день в среднем) + обслуживание автомобиля (~500 рублей, тоже среднее значение за день). По самым скромным подсчетам водитель должен зарабатывать минимум 5 000 рублей в день, чтобы выходить в ноль, и это без учета штрафов. Если машина в аренде, к этой сумме нужно прибавить еще порядка 2 000 рублей.

А для более или менее приличного заработка водителю нужно заработать 8000-10 000 рублей. Смена — это 8-12 часов напряженной тяжелой работы, требующей постоянного сосредоточения и внимания. При этом чистое время работы будет примерно пять-шесть часов, ведь водителю необходимо отдыхать, делать перерывы на обед и перекусы. В конце концов не всегда заказы идут непрерывным потоком, отменяются, требуют длительного ожидания.

И если поделить 8 000 рублей, которые за смену должен заработать водитель на оптимистичные шесть часов, получится, что средняя цена часовой поездки должна быть около 1700 рублей. А ведь это, заметим, не так. Если, конечно, вы не едете на большие расстояния в часы пик.

Понятно, что в разных регионах разные расстояния и разные экономические показатели, но исходя из примерной стоимости часовой поездки легко вычислить и цену более коротких поездок: полчаса — 850 рублей, 15 минут — 425 рублей и так далее.

Разумеется, это средние значения и на цену часто влияют и время вызова машины (в час пик дороже), и расстояние, и погода, и спрос.

Но вспомните, сколько вы обычно тратите на поездки по городу, и станет понятно, что эти цены ниже, чем реально должны быть.

Такси пока еще не стало роскошью и остается средством передвижения. А рост цен на поездки очевидно неизбежен с учетом массового подорожания. К счастью, катастрофическим этот рост не стал, и большинство из нас спокойно могут себе позволить доехать до места назначения за вполне приемлемые деньги.

Хочется напомнить, что стоимость поездки в Drivee регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Да, конечно, и погода, и часы пик тоже на стоимость влияют, но скорее тем, что спрос рождает справедливую для всех пользователей цену: пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится — стандартную стоимость поездки, в то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+