Сегодня 15:18 Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет Независимый эксперт Попов: для постановки на учет авто ОСАГО теперь не нужен 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Госдума приняла закон, по которому автомобили в России запретят ставить на учет, если нет документов об уплате утилизационного сбора. Помимо этого, для регистрации машины больше не понадобится полис ОСАГО, а после продажи ее сразу снимут с учета. Какими будут новые правила и как они повлияют на автовладельцев, выяснял 360.ru.

Утилизационный сбор в 2024 году Водитель должен уплатить сбор за утилизацию в том случае, если он купил машину за рубежом и ввез ее в Россию, а затем ранее чем через год продал. Новый владелец не сможет зарегистрировать на себя авто, пока предыдущий собственник не заплатит сбор полностью. «Обязательная уплата утилизационного сбора — старинная игра „Россия — страна третьих решений“. Всегда наш человек найдет способ, чтобы обойти закон», — рассказал 360.ru независимый эксперт Дмитрий Попов.

Фото: Freepik

Он напомнил, что сначала в России увеличили размер утилизационного сбора с частного лица, в итоге россияне стали ввозить машины якобы самому себе, а потом продавать их вместе с этим сбором. После этого депутаты задумались, как бы разделить граждан, которые ввозят машины для перепродажи, от тех, кто действительно приобрел авто для себя. И решили, что этим рубежом будет срок эксплуатации одним лицом в течение года, отметил Попов.

«Поэтому теперь при покупке машины следует проверять, какой утилизационный сбор заплачен: коммерческий или для частного лица. Если коммерческий сбор не уплачен, нового собственника поймает налоговая и будет требовать, скорее всего, доплатить», — пояснил независимый эксперт.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Если же человек продает авто и срок ввоза — менее года, ему придется оплатить коммерческий сбор для перепродажи, а уже потом регистрировать сделку купли-продажи. «Такая история базируется на хитрости нашего человека и на том, что договор купли-продажи необязательно где-то регистрировать, его можно написать от руки», — уточнил Попов.

Без ОСАГО Второе важное решение, которое приняла Госдума: при регистрации автомобиля необязательно предъявлять полис Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть ОСАГО. «Для постановки на учет полис ОСАГО теперь не нужен, но без него автомобиль передвигаться все равно не сможет. Это техническая поправка, которая снимает с сотрудников ГИБДД обязательство проверять полис ОСАГО», — подчеркнул Попов. Если не получить полис, водить машину можно будет только на эвакуаторе, добавил эксперт. «Это просто поправка, чтобы не демонстрировать полис там, где это не нужно», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: Выдача номеров в ГИБДД / РИА «Новости»

Досрочное прекращение регистрации авто Теперь после продажи машины регистрация прежнего владельца прекращается сразу. То есть новый собственник авто по-прежнему должен зарегистрировать его на себя в течение 10 суток, однако в течение этого срока транспортное средство остается ни на кого не оформленным. «Эта поправка-уточнение мне непонятна. Есть много автомобилей, которые сняли с регистрации задолго до продажи, чтобы обойти налог. Например, перед Новым годом сняли, а продавали в феврале–марте», — рассказал Попов.

Фото: Freepik

Возможно, хитрость кроется в том, что люди покупают машину по договору купли-продажи, не ставят его на учет, а потом штрафы приходят предыдущему владельцу, предположил эксперт. «Но чтобы этого избежать, можно машину снять с учета до продажи. Уже существует такая процедура», — подытожил собеседник 360.ru.