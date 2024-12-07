Из средства передвижения в роскошь? Каким будет авторынок в России в 2025 году

Автоэксперт Гусаров: при росте таможенных сборов машина станет роскошью

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 1 января 2025 года таможенные сборы на ввозимые в Россию автомобили повысят на 38%. Решение об этом приняло российское правительство в конце ноября. В чем причины повышения сборов и как это скажется на автомобильном рынке страны, выяснил 360.ru.

Насколько повысят таможенные сборы в 2025 году

Размер таможенных сборов указали в постановлении правительства. Ниже — данные о том, какими они будут.

Стоимость авто в рублях

Таможенный сбор в 2024 году в рублях

Таможенный сбор в 2025 года в рублях

Разница в рублях

До 200 тысяч

775

1067

292

До 450 тысяч

1550

2134

584

До 1,2 миллиона

3100

4269

1169

До 2,7 миллиона

8530

11 746

3216

До 4,2 миллиона

12 000

16 524

4524

До 5,5 миллиона

15 500

21 344

5844

До 7 миллионов

20 000

27 540

7540

До 8 миллионов

23 000

30 000

7000

До 9 миллионов

25 000

30 000

5000

До 10 миллионов

27 000

30 000

3000

От 10 миллионов

30 000

30 000

Как видно из таблицы, больше всего повышение сборов повлияет на автомобили эконом-сегмента. Машины премиум-класса стоимостью свыше 10 миллионов правило никак не затронет — сборы оставили на уровне 30 тысяч рублей.

Зато к этому показателю подтянули автомобили ценой ниже: теперь сбор в 30 тысяч придется платить, если стоимость машины — более восьми миллионов рублей.

Помимо авто, таможенные сборы повысили и для других категорий товаров. К ним отнесли радиотехнику — за нее, к примеру, придется платить также 30 тысяч рублей.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему таможенные сборы повысили

По мнению автоэксперта Александра Гусарова, таможенные сборы повысят, чтобы уничтожить конкуренцию для отечественных производителей.

«Вроде бы сборы повысили, чтобы защитить отечественный рынок. При этом из производителей в России работают только „АвтоВАЗ“, Ульяновский автозавод (УАЗ) и ГАЗ. Мы понимаем, что ту же Lada Granta, которая стоила раньше 400-500 тысяч рублей, сейчас можно купить более чем за миллион», — рассказал он 360.ru.

Как повышенные пошлины повлияют на авторынок в России в 2025 году

Помимо повышения таможенных сборов, с 1 января увеличится и утилизационный сбор. Его планируют повышать ежегодно до 2030 года по схеме, утвержденной Минпромторгом, напомнил 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это повышение будут закладывать в стоимость автомобилей. Однако это произойдет не единовременно. Все-таки каждая компания будет действовать в зависимости от ситуации с продажами. К примеру, утилизационный сбор в этом году уже повышали — с 1 октября. На него пока отреагировали не все автомобильные компании. Поэтому и в январе не будет единоразового скачка цен», — отметил эксперт.

Автомобиль сейчас стал роскошью, а цены на машины — неадекватными, отметил Гусаров.

И я имею в виду не только покупку своей «лошадки», но и ее обслуживание. И я даже не начинал говорить о бензине, страховках и всем остальном. Со следующего года автомобиль перейдет в разряд чего-то недостижимого, к большому сожалению.

Александр Гусаров

«АвтоВАЗ» тоже будет повышать цены на свою продукцию, несмотря на то что производство находится в стране. Причина этого проста: большую часть комплектующих, которые ранее делали на европейских заводах, теперь привозят из Китая.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Отечественные автомобили будут расти в цене, это неизбежно. Я не знаю, чего добиваются Мантуров и Минпромторг. Поскольку автомобиль станет роскошью, будет падение спроса на машины. Кроме того, будет еще и отсутствие авто в стране. Есть ли в этом смысл?» — задался вопросом Гусаров.

Рост величины утильсбора, таможенных сборов и кредитных ставок привел к падению спроса на авто в России, выразил уверенность Кадаков. В ноябре по сравнению с октябрем он упал на 29%.

«Декабрь обычно лучше ноября в этом плане, но, я предполагаю, не в этом году. В январе и феврале, скорее всего, будет провал по продажам машин. Поэтому все рекордные показатели последних месяцев закончились. Они могут снова случиться, если государство возобновит сумасшедшие вливания в определенные сферы российской промышленности», — заключил журналист.

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