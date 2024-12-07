Сегодня 09:57 Из средства передвижения в роскошь? Каким будет авторынок в России в 2025 году Автоэксперт Гусаров: при росте таможенных сборов машина станет роскошью 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press Транспорт

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С 1 января 2025 года таможенные сборы на ввозимые в Россию автомобили повысят на 38%. Решение об этом приняло российское правительство в конце ноября. В чем причины повышения сборов и как это скажется на автомобильном рынке страны, выяснил 360.ru.

Насколько повысят таможенные сборы в 2025 году Размер таможенных сборов указали в постановлении правительства. Ниже — данные о том, какими они будут. Стоимость авто в рублях Таможенный сбор в 2024 году в рублях Таможенный сбор в 2025 года в рублях Разница в рублях До 200 тысяч 775 1067 292 До 450 тысяч 1550 2134 584 До 1,2 миллиона 3100 4269 1169 До 2,7 миллиона 8530 11 746 3216 До 4,2 миллиона 12 000 16 524 4524 До 5,5 миллиона 15 500 21 344 5844 До 7 миллионов 20 000 27 540 7540 До 8 миллионов 23 000 30 000 7000 До 9 миллионов 25 000 30 000 5000 До 10 миллионов 27 000 30 000 3000 От 10 миллионов 30 000 30 000 — Как видно из таблицы, больше всего повышение сборов повлияет на автомобили эконом-сегмента. Машины премиум-класса стоимостью свыше 10 миллионов правило никак не затронет — сборы оставили на уровне 30 тысяч рублей. Зато к этому показателю подтянули автомобили ценой ниже: теперь сбор в 30 тысяч придется платить, если стоимость машины — более восьми миллионов рублей. Помимо авто, таможенные сборы повысили и для других категорий товаров. К ним отнесли радиотехнику — за нее, к примеру, придется платить также 30 тысяч рублей.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему таможенные сборы повысили По мнению автоэксперта Александра Гусарова, таможенные сборы повысят, чтобы уничтожить конкуренцию для отечественных производителей. «Вроде бы сборы повысили, чтобы защитить отечественный рынок. При этом из производителей в России работают только „АвтоВАЗ“, Ульяновский автозавод (УАЗ) и ГАЗ. Мы понимаем, что ту же Lada Granta, которая стоила раньше 400-500 тысяч рублей, сейчас можно купить более чем за миллион», — рассказал он 360.ru. Как повышенные пошлины повлияют на авторынок в России в 2025 году Помимо повышения таможенных сборов, с 1 января увеличится и утилизационный сбор. Его планируют повышать ежегодно до 2030 года по схеме, утвержденной Минпромторгом, напомнил 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Это повышение будут закладывать в стоимость автомобилей. Однако это произойдет не единовременно. Все-таки каждая компания будет действовать в зависимости от ситуации с продажами. К примеру, утилизационный сбор в этом году уже повышали — с 1 октября. На него пока отреагировали не все автомобильные компании. Поэтому и в январе не будет единоразового скачка цен», — отметил эксперт. Автомобиль сейчас стал роскошью, а цены на машины — неадекватными, отметил Гусаров.

И я имею в виду не только покупку своей «лошадки», но и ее обслуживание. И я даже не начинал говорить о бензине, страховках и всем остальном. Со следующего года автомобиль перейдет в разряд чего-то недостижимого, к большому сожалению. Александр Гусаров

«АвтоВАЗ» тоже будет повышать цены на свою продукцию, несмотря на то что производство находится в стране. Причина этого проста: большую часть комплектующих, которые ранее делали на европейских заводах, теперь привозят из Китая.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Отечественные автомобили будут расти в цене, это неизбежно. Я не знаю, чего добиваются Мантуров и Минпромторг. Поскольку автомобиль станет роскошью, будет падение спроса на машины. Кроме того, будет еще и отсутствие авто в стране. Есть ли в этом смысл?» — задался вопросом Гусаров. Рост величины утильсбора, таможенных сборов и кредитных ставок привел к падению спроса на авто в России, выразил уверенность Кадаков. В ноябре по сравнению с октябрем он упал на 29%. «Декабрь обычно лучше ноября в этом плане, но, я предполагаю, не в этом году. В январе и феврале, скорее всего, будет провал по продажам машин. Поэтому все рекордные показатели последних месяцев закончились. Они могут снова случиться, если государство возобновит сумасшедшие вливания в определенные сферы российской промышленности», — заключил журналист.