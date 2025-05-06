И от «китайцев» счастья нет. На что пересядут российские таксисты?

Петербургские таксисты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть законопроект о локализации рабочих машин. Как отреагирует бизнес на нововведение и принесет ли оно пользу — разбирался Telegram-канал 360.ru .

Выгода для АвтоВАЗа

С октября 2025 года, предполагает проект закона, в такси можно будет использовать только автомобили с определенной долей локализации или те, что произвели по специальным инвестиционным контрактам. Под такие требования подходят всего несколько отечественных машин марки Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил, что на сегодняшний день уровень локализации дает преимущество фактически только АвтоВАЗу.

«А что АвтоВАЗ может предложить в качестве надежного, комфортного транспортного средства в различных сегментах услуг такси? Немного. И машина дорогая, и не самая надежная, а самое главное — отсутствие автоматической коробки передач», — подчеркнул он.

Хайцеэр напомнил, что на Lada Vesta установили вариатор, но неизвестно, сколько он служит, а замена стоит порядка 400 тысяч рублей.

«Люди, которые организуют этот бизнес, против закона. Те страдания, которые были по закону о такси, по обелению бизнеса — с уровнем локализации все сведется на нет», — объяснил эксперт.