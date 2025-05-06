И от «китайцев» счастья нет. На что пересядут российские таксисты?
Автоэксперт Блинкин: таксисты не готовы перейти на отечественные машины
Петербургские таксисты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть законопроект о локализации рабочих машин. Как отреагирует бизнес на нововведение и принесет ли оно пользу — разбирался Telegram-канал 360.ru.
Выгода для АвтоВАЗа
С октября 2025 года, предполагает проект закона, в такси можно будет использовать только автомобили с определенной долей локализации или те, что произвели по специальным инвестиционным контрактам. Под такие требования подходят всего несколько отечественных машин марки Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил, что на сегодняшний день уровень локализации дает преимущество фактически только АвтоВАЗу.
«А что АвтоВАЗ может предложить в качестве надежного, комфортного транспортного средства в различных сегментах услуг такси? Немного. И машина дорогая, и не самая надежная, а самое главное — отсутствие автоматической коробки передач», — подчеркнул он.
Хайцеэр напомнил, что на Lada Vesta установили вариатор, но неизвестно, сколько он служит, а замена стоит порядка 400 тысяч рублей.
«Люди, которые организуют этот бизнес, против закона. Те страдания, которые были по закону о такси, по обелению бизнеса — с уровнем локализации все сведется на нет», — объяснил эксперт.
Риски для рынка
Эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что на сегодняшний день такси стало важнейшим элементом городских перевозок, пассажирооборот которого сопоставим с метро, трамваями и троллейбусами.
Если взвесить интересы отечественного автопрома, а именно АвтоВАЗа, и рынка пассажирских перевозок в стране, добавил он, то последний превалирует.
Рисковать стабильностью рынка ради интересов отечественного автопрома? Здесь резкие движения категорически противопоказаны.
Михаил Блинкин
эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики
Также он объяснил суть так называемого протеста петербургских таксистов. Блинкин напомнил, что у работавшего в такси автомобиля должен быть большой гарантированный пробег.
«Если бегает меньше 100-120 тысяч километров, он вообще не нужен. Это не бизнес. И так ситуация скверная, потому что замена привычных японских, корейских, европейских моделей китайскими уже через два года эксплуатации показала, что и от них счастья нет. Там с ремонтопригодностью, заменой агрегатов, коробок, двигателей уже плохо. Здесь надо проявить максимальную осторожность», — добавил Блинкин.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что законопроект тщательно дорабатывают. По его словам, во втором чтении планируется представить поправки, которые сильно поменяют «облик законопроекта».