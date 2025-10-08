Сегодня 14:31 Новые правила замены шин — 2025: когда переобуваться, чтобы не опустошить кошелек? Автоблогер Федоров рассказал, какая резина лучше подходит Москве и области 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 2025 года в России скорректировали нормативы, регулирующие сезонную замену шин. Однако автоэксперты спешат заверить: существенно ничего не изменилось, автомобилистам все равно придется полагаться на погоду и здравый смысл. В чем заключаются перемены и как не нарваться на штраф, выяснил 360.ru.

Что изменилось в использовании шин Корректировки касаются сроков использования зимней и летней резины. Так, использование шипованных шин становится обязательным в период с 1 декабря по 1 марта. В холодных регионах допускается увеличение этого временного промежутка до апреля и даже мая. Летнюю резину рекомендуют устанавливать с 1 июня по 1 сентября. Кроме того, переход на зимнюю будет необходим, если температура воздуха на улице опустилась ниже +7 градусов. Водителей оштрафуют, если те установили шипованную резину только на одну ось автомобиля. Денежное взыскание за несоблюдение новых правил составит 500 рублей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Новые правила смены резины — комментарий автоэксперта Несмотря на корректировки, в вопросе замены шин должна быть логика, рассказал 360.ru автожурналист, автоэксперт и блогер Павел Федоров. По его словам, опираться нужно на погоду и это всегда было ответственностью водителей. Кроме того, теперь есть закон, который устанавливает четкие временные рамки, за его нарушение оштрафуют. «Есть еще здравый смысл. Например, когда температура опустилась до отрицательных значений, а на дворе только сентябрь, по закону водитель не должен менять шины. Однако он понимает, что поездку на летней резине в такую погоду лучше отложить», — отметил Федоров. В России правила замены шин действуют с мая 2023 года, и с тех пор ничего не изменилось, подчеркнул автоэксперт. Согласно этому предписанию, летом не должно быть шипованных шин, а зимой — летних.

Виды зимних шин Они бывают шипованными, на липучке и внесезонными, рассказал Федоров. Шипы обеспечивают лучшее сцепление колес с дорогой, особенно на льду и при низких температурах. Такой вид наиболее актуален для загородных дорог, которые редко чистят. Липучка — это обывательское название фрикционной резины. Она представляет собой шины с многочисленными тонкими прорезями на протекторе. Именно они создают грани для сцепления с дорогой, за счет чего колеса как бы прилипают к поверхности. Липучка хороша в городах, ее изготавливают из более мягкой и эластичной резины. Внесезонная резина, в отличие от липучки и шипов, имеет менее агрессивный рисунок протектора, в то же время она жестче, за счет чего не так хорошо цепляется за дорогу на льду и в морозы. Законодательно на ней можно ездить летом и зимой, но она бывает неэффективна в жестких погодных условиях. Подходит для регионов с мягким климатом или резкими перепадами температур, например на Кавказе или Юге.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«На всесезонке разрешено ездить круглый год, и никто штрафовать не будет. Однако надо четко понимать, что зимой она работает хуже, например на льду. Как и любая универсальная вещь, одинаково не очень хороша во всех условиях, но минимально спасает», — уточнил автоэксперт. Есть версия, что если автомобиль полноприводный, то ему вполне подойдет внесезонная резина. Однако это миф — сцепные свойства на льду меняются на 30-35%. Кроме того, есть тормозной путь, а он на полном приводе длинный. Когда менять резину в 2025 году? Федоров еще раз подчеркнул: замена шин должна произойти ранее 1 декабря 2025 года. Когда именно, зависит от погоды в разных регионах страны. «В Центральной России, если мы говорим про Москву, может быть конец октября. Если среднесуточная температура будет в районе +2… +3 градусов, то нужно переобуваться, потому что могут быть ночные заморозки и летняя шина уже не сработает», — пояснил блогер.

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

За что могут оштрафовать автовладельцев с 1 декабря 2025 года? В России не существует штрафов за липучку на загородной трассе или отсутствие шипов. У инспекторов есть право выписать денежное наказание только за резину не по сезону, а какой она будет, неважно. «Это распространяется еще и на легковые автомобили, и на легкий коммерческий транспорт весом 3,5 тонны. Если вы на мотоцикле поедете зимой на летней резине, вас никто не оштрафует, потому что в КоАП такую санкцию не прописали», — отметил эксперт. Грузовые автомобили и автобусы обязательно оборудуют зимней резиной, но есть небольшое нововведение: если они не полноприводные, то в холодное время должны быть за собой цепи противоскольжения. Однако не стоит полагаться на дыры в законе, ведь превыше всего безопасность на дороге.