Фейк: все дороги в России могут сделать платными к 2030 году

Новость о полностью платных дорогах в России к 2030 году опровергли

В Сети стали распространять информацию о том, что к 2030 году водителям придется платить за каждый километр дорог. Новость о таком характере платного проезда ничего общего с действительностью не имеет.

Фейк

В Сети распространяют информацию о том, что в России могут рассмотреть идею о введении платы за использование всех автомобильных дорог. Власти якобы ставят целью к 2030 году внедрить систему, при которой водитель будет оплачивать каждый пройденный километр.

Судя по этим сведениям, первые испытания и подключение федеральных трасс к системе могут начаться уже в 2027 году. Предполагается, что система будет работать по принципу «свободного потока»: вместо шлагбаумов оплата будет происходить автоматически через камеры, фиксирующие движение. Для этого транспортное средство, возможно, придется оснастить специальным устройством, совмещающим функции оплаты, тахографа и навигатора.

Озвученная причина таких изменений — достижение «социальной справедливости», когда за инфраструктуру платят непосредственно ее пользователи, а также нехватка средств от существующих налогов и акцизов на дорожные нужды.

Правда

Данная информация не соответствует действительности. В Министерстве транспорта опровергли данные о возможном введении платы за проезд по всем дорогам страны. Официальный представитель ведомства Николай Шестаков заявил, что подобная мера не обсуждается и не рассматривается.

Идею о теоретическом появлении в России к 2030 году системы платного проезда по всем дорогам ранее высказал заместитель начальника управления Росавтодора Денис Кирюхин в рамках форума Kazan Digital Week в «Казань Экспо».

В Министерстве транспорта подчеркнули, что это является лишь частным мнением, а не руководством к действию.

«Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — пояснил Шестаков.

Первый зампредседателя думского комитета по транспорту Рифат Шайхутдинов в интервью изданию «Подъем» заявил, что депутаты не рассматривали и не обсуждали инициативу о платных дорогах. По его словам, такая мера также противоречит положениям Конституции.

«В нашем комитете такая инициатива не обсуждалась, впервые слышу про нее. Я думаю, что она не получит поддержку, потому что у нас право на свободное передвижение граждан зафиксировано в Конституции. На сегодняшний день жестко регулируется, что при наличии платной дороги должна быть возможность бесплатного передвижения в этом же направлении. Поэтому, думаю, это не получит поддержку. Но пока мы такие инициативы в комитете не видели и не рассматривали», — сказал Шайхутдинов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.