Фейк: с 1 апреля 2026 года в России в силу вступили новые правила ГИБДД

С 1 апреля 2026 года нештрафуемый порог не снизился с 20 до 10 км/ч

С 1 апреля 2026 года в России якобы вступили в силу новые правила ГИБДД. Основное изменение — снижение порога превышения скорости на 10 километров в час. За превышение теперь грозит штраф в 1000 рублей.

Фейк

В Сети появилась информация об изменениях в правилах дорожного движения с 1 апреля 2026 года. В телеграм-каналах пишут, что главное изменение — автоматическая фиксация превышения скорости начинает работать при превышении на 10 километров в час вместо прежних 20 километров в час.

Также сообщается о штрафе за систематические нарушения (трижды за год одно и то же нарушение, например, превышение скорости или проезд на красный свет) — временное лишение прав и крупный штраф, размер которого определяется судом, но может достигать 5000 рублей.

Правда

На самом деле никакого изменения порога скорости, после которого начисляют штрафы, не было.

«МК Новосибирск» пишет о том, что с 1 апреля 2026 года ГИБДД ввело новый подход к фиксации превышения скорости в диапазоне 10–20 километров в час. В ведомстве пояснили, что автоматического штрафования за превышение на 10 километров в час не вводится — порог ответственности более 20 километров в час остается прежним.

Диапазон 10–20 километров в час выделили в отдельную категорию для детальной аналитики. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России пояснили, что это позволит точечно работать с аварийными участками — у школ, пешеходных переходов и в жилых кварталах, где даже небольшое превышение скорости может быть критически опасным.

Пилотные проекты в ряде регионов, по данным ведомства, уже показали снижение аварийности на участках, где водители стали более внимательно относиться к скоростному режиму.

В ГАИ Чеченской Республики также опровергли массовые изменения в ПДД.

В ведомстве заявили, что «информация о радикальных новых штрафах или запретах не соответствует действительности», а также призвали доверять только официальным источникам.

Основные изменения в ПДД произошли с 1 января 2026 года. Они подробно описаны в статье на портале «Колесо.ру».

Например, с начала года появились обновленные правила дорожного движения (ПДД), новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки, изменения в ОСАГО, а также новшества в обучении водителей.

Размеры штрафов при этом не изменились, актуальную таблицу приводил РБК в ноябре 2025 года.

Таким образом, информация о том, что с 1 апреля 2026 года нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 километров в час, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.