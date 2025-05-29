Фейк: россиянин получил более полмиллиона рублей благодаря доносам на самокатчиков

В Сети распространился ролик, в котором россиянин рассказывает о необычном способе заработка — он якобы получил много денег, донося на самокатчиков. Информация в этом видео оказалось фейком.

Фейк

Мужчина утверждал, что доносил на клиентов кикшеринга, нарушающих правила сервисов и ПДД. По его словам, таким образом он заработал 550 тысяч рублей и в будущем планирует купить квартиру.

Автор ролика объяснил, что компании якобы отчисляют 50% от штрафа тому, кто сообщил о правонарушении.

Правда

На самом деле ни одна кикшеринговая компания никому не платит за доносы. Так, в правилах сервиса Whoosh об этом ничего нет. Мотивация для доносов на нарушителей отсутствует и у компании Urent.

На сайте «Яндекс Go Самокаты» есть ссылка на портал Дептранса Москвы, где говорится о штрафах для водителей СИМ, однако и на этом ресурсе нет никаких данных о поощрении за информирование о правонарушениях.