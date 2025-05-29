Фейк: россиянин получил более полмиллиона рублей благодаря доносам на самокатчиков
Ролик о разбогатевшем доносителе на самокатчиков оказался недостоверным
В Сети распространился ролик, в котором россиянин рассказывает о необычном способе заработка — он якобы получил много денег, донося на самокатчиков. Информация в этом видео оказалось фейком.
Фейк
Мужчина утверждал, что доносил на клиентов кикшеринга, нарушающих правила сервисов и ПДД. По его словам, таким образом он заработал 550 тысяч рублей и в будущем планирует купить квартиру.
Автор ролика объяснил, что компании якобы отчисляют 50% от штрафа тому, кто сообщил о правонарушении.
Правда
На самом деле ни одна кикшеринговая компания никому не платит за доносы. Так, в правилах сервиса Whoosh об этом ничего нет. Мотивация для доносов на нарушителей отсутствует и у компании Urent.
На сайте «Яндекс Go Самокаты» есть ссылка на портал Дептранса Москвы, где говорится о штрафах для водителей СИМ, однако и на этом ресурсе нет никаких данных о поощрении за информирование о правонарушениях.
По информации «Известий», собираемость штрафов в начале самокатного сезона 2025 года выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достигла показателя в 26,6 тысячи.
Три крупнейших кикшеринговые компании выпустили совместное заявление, в котором описали, как именно фиксируются нарушения.
Согласно документу, их регистрируют городские камеры, команды операторов и правоохранительные органы, которые затем передают информацию сервисам. Также фиксировать нарушения могут неравнодушные горожане: им предлагают присылать данные в службу поддержки каждой компании или в общий чат-бот.
«Каждая поездка на самокате в сервисах отслеживается, поэтому при наличии фото или видеодоказательства нарушения аккаунт будет идентифицирован. Штраф, согласно офертам сервисов, выплачивает нарушитель или, если он несовершеннолетний, — его родители», — приводит ТАСС заявление кикшеринговых сервисов.
В документе нет никакой информации о том, что за доносы людям полагается вознаграждение.
Сами компании штрафуют самокатчиков за нарушение ПДД гораздо строже, чем это делают правоохранители. Так, штраф от сотрудников полиции составит 1500-2500 рублей, а от сервиса — на сумму до 150 тысяч рублей. Таким образом, целью инициативы бизнеса является наведение порядка в области кикшеринга и принуждение пользователей следовать установленным правилам.
Набравший же популярность ролик являлся попыткой привлечь внимание к аккаунту блогера и содержал недостоверную информацию, вводя зрителей в заблуждение.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.