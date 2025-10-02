Сегодня 14:30 Фейк: россияне застряли в пробках за топливом на трассе М-12 Информация о пробках на М-12 из-за дефицита топлива является недостоверной 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Транспорт

На трассе М-12 Москва — Казань водители массово стоят в очередях за топливом. Видеозаписи с длинными рядами машин публикуют в Telegram-каналах. Что происходит на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк Ряд Telegram-каналов опубликовал посты о пробках на трассе М-12. Публикации сопровождаются видео, на котором женщина запечатлела пробку перед заправкой на платной трассе М-12. Ролик начинается с утверждения, что на федеральной автодороге лишь «одна заправка на 150 километров, и на каждой заправке стоят очереди по полтора-два километра». Далее женщина показывает вереницу машин, утверждая, что перед ней в очереди насчитывается 130 автомобилей. После ее машины еще пробка «с километр». Telegram-каналы утверждают, что пробки возникли из-за дефицита топлива.

Правда На самом деле, оригинал видео был залит в Сеть еще в прошлом году. Самое первое видео, что удалось найти, — от 29 апреля, оно размещено в сообществе «Главная дорога» во «ВКонтакте». Снимки экрана из этого видео также использовались для текстовых новостей рядом изданий. К примеру, газета «Республика Татарстан» размещала кадр в критической статье от 27 мая 2024 года. Издание собрало негативные отзывы по использованию трассы в майские праздники в 2024 году. Автолюбители жаловались, что на платной дороге, которую открыли 21 декабря 2023 года, возникают пробки на заправках и не хватает инфраструктуры. Учитывая тот факт, что первые майские выходные в 2024 году начались заранее — россияне отдыхали четыре дня с 28 апреля по 1 мая, поток транспорта на трассах увеличился за счет отправляющихся на отдых. Это и объясняет появление первого видео 29 апреля.

Также в Сети можно найти другие видео майского периода 2024 года, как, например, это от 2 мая 2024 года. Тогда оператор платной трассы М-12 ГК «Автодор» ответил на запрос корреспондента «Республики Татарстан», что на тот момент на трассе протяженностью 810 километров работали 18 многофункциональных зон (МФЗ) с АЗС, туалетами, кафе, игровыми детскими площадками и четыре контейнерные заправки. Всего на трассе планируется разместить 32 МФЗ с заправочными станциями. В среднем расстояние между ними будет 50 км (на момент комментария было в среднем 73 км). Недостающие МФЗ проектируются, некоторые, по информации компании, уже начали строить.

Фото: Соцсети 1/3 Фото: Соцсети 2/3 Фото: Соцсети 3/3

На посты, которые распространяются в Сети сейчас, в ГК «Автодор» заявили, что это фейк. Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них. В подтверждение оператор трасс предоставил свежие фото с камер фото- и видеофиксации. Также в ГК «Автодор» отметили, что на М-12 сейчас нет контейнерных заправок, а именно ее сняли на видео. Сейчас на трассе работают только полноценные заправочные комплексы. Всего на маршруте от Москвы до Казани на трассе М-12 действует 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса. Таким образом, информация о пробках на М-12 из-за дефицита топлива является недостоверной. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.