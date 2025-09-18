Фейк: китайский автопроизводитель Chery уходит с российского рынка

В интернете появилась новость, что китайский автопроизводитель Chery может покинуть российский рынок, чтобы избежать санкций. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась новость о том, что китайский автопроизводитель компания Chery планирует уйти с российского рынка. Источником информации стал портал Nikkei Asia, авторы которого, ссылаясь на документацию компании Chery Automobile, утверждают, что китайская госкомпания собирается выйти на Гонконгскую биржу и для того, чтобы избежать санкций, ей придется покинуть российский рынок.

В частности, сообщается, что автопроизводитель объявил о намерении к 2027 году фактически уйти с российского рынка, своего крупнейшего рынка за пределами Китая. Тем самым компания хочет продемонстрировать инвесторам приверженность соблюдению санкций и правил экспортного контроля. Также Chery Automobile сообщила, что к 2027 году планирует сократить число существующих брендов и каналов сбыта в России, а доля выручки из России в объеме мировых продаж станет к этому моменту незначительной. Для снижения санкционных рисков компания уже прекратила с конца 2024 года операции с Ираном и Кубой.

Правда

На самом деле, ухода Chery не будет. В российской дочерней компании китайского автоконцерна заявили, что «бренд Chery не уходит с российского рынка». Соответствующие комментарии получили многие российские СМИ. Ту же самую информацию подтверждают не только в самой компании, но и источники, знакомые с ситуацией.

Эксперты считают, что если Chery покинет российский рынок в связи с выходом на биржу и риском вторичных санкций, то ее продукция все равно останется в РФ и будет продаваться под другими брендами, причем эта работа уже ведется. Китайский производитель не захочет отказываться от рынка, который составляет четверть всего его экспортной выручки.

Так, партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в комментарии для «Газеты.ру» рассказал, что для российского потребителя по сути ничего не изменится, потому что компания Chery, как и многие другие, пошла по пути диверсификации на российском рынке.

Делается это по многим причинам: в частности, из опасения возможных будущих санкций и для возможности каким-то образом компенсировать наш утилизационный сбор. Если марка Chery уйдет, то автомобили останутся: похожие машины теперь называются Tenet и производятся на заводе «АГР» в Калуге. Там уже налажено производство трех моделей, а в этом году появится еще четвертая, — они узнаваемы даже под маркой Tenet.

Кроме того, эксперт отметил, что суббренды Chery тоже не попадают под санкции, никуда не уходят и производятся в России — это Omoda, Jetour и Exeed, и для них уже зарегистрированы отдельные российские марки. Те же самые автомобили, с той же развернутой дилерской сетью, с хорошими складами запчастей по всей территории России — все это останется, считает Моржаретто.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что если Chery из России уйдет как бренд, сотрудничество продолжится через прокси-компании без прямого технологического взаимодействия. И даже если под санкции попадет компания-посредник, то ничто не мешает создать другую и проводить операции через нее.

Таким образом, информация о том, что компания Chery собралась покинуть российский рынок, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.