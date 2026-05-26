Фейк: инспекторы начали лишать прав за установку дефлекторов на окнах машины

В Сети начали активно распространяться сообщения о том, что инспекторы ГАИ якобы лишают водителей прав за установленные на окнах машин дефлекторы. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях в последнее время стала публиковаться информация об участившихся случаях лишения водительских прав из-за установки «ветровиков» на окнах авто. Авторы постов указали, что при разработке дизайна автомобиля производители не учитывают возможность установки этих аксессуаров на кузове.

Правда

На самом деле инспектор ГАИ может оштрафовать автомобилиста. Езда на машине с дефлекторами подпадает под статью 12.5 КоАП — «Управление неисправным транспортным средством». Наказание по ней предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей.

Также сотрудник ГАИ имеет право выписать предписание на устранение неисправности. Сделать это он может только в том случае, если дефлекторы, установленные на автомобиле, не сертифицированы производителем авто.

По Техническому регламенту Таможенного союза, установка дефлекторов считается инсталляцией не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненной после выпуска ТС в обращение и влияющей на безопасность дорожного движения.

В соответствии с первым пунктом статьи КоАП 12.5, за управление транспортным средством, в конструкцию которого были внесены изменения, полагается штраф 500 рублей и иные виды наказания. О санкциях за повторное нарушение в кодексе ничего не говорится.

Установка несертифицированных дефлекторов легко признается незаконной, так как они подпадают под описание в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Список находится в Приложении к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно пункту 9.10, запрещается управлять авто с изменениями, которые противоречат Техническому регламенту Таможенного союза, то есть даже с установленными дефлекторами, которые не одобрены производителями.

Непредусмотренные ими дефлекторы могут представлять опасность, так как не имеют стандартных креплений и посадочных мест на кузове автомобиля. Как правило, такие элементы крепятся на мягкий двусторонний скотч или внутрь оконной рамы, что может мешать стеклу, установленному с завода и привести к неисправности.

Также крепления склонны деградировать под воздействием окружающей среды и терять свои свойства, из-за чего на высоких скоростях «ветровики» просто теряются. Это представляет отдельную опасность для других участников движения, особенно пешеходов.

Формально установка дефлекторов на окна считается изменением конструкции, поэтому их рекомендуется официально регистрировать в ГАИ, оформлять измененную конструкцию ТС и вносить соответствующую запись в ПТС и СТС.

Единственный вариант узаконить дефлекторы — получить разрешение ГАИ.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский в беседе с 360.ru рассказал, что на практике никто не идет регистрировать «ветровики», к тому же они встречаются все реже. Он объяснил, что надобность в них отпадает при наличии кондиционера.

Инспекторы ГАИ начали рассматривать управление автомобилем с дефлекторами как нарушение и выписывают штраф, а вместе с тем предписание устранить нарушение.

«Есть несколько вариантов наказания: штраф от двух до четырех тысяч, общественные работы или до 15 суток ареста», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в последнее время политику в отношении различных доработок, в том числе установки «ветровиков», ужесточают.

После получения предписания автомобилисту следует соблюсти процедуру: узаконить или снять дефлекторы и в обязательном порядке приехать в Госавтоинспекцию и представить автомобиль для проверки устранения нарушения. Тогда инспекторы внесут отметку об исправлении ситуации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.