Сегодня 14:48 «Двухколесная» страховка. Ведут ли в России вести аналог ОСАГО для электросамокатчиков Автоэксперт Ладушкин: аналог ОСАГО для электросамокатчиков бесполезен 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Транспорт

Законы

ДТП

ПДД

Депутаты

Россия

ОСАГО

Электросамокаты

В Госдуме предложили создать в России специальный страховой продукт для пользователей средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Однако идея оказалась спорной и вряд ли изменит ситуацию. В нюансах разобрался 360.ru.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность введения такого продукта. Копия документа оказалась в распоряжении 360.ru. Как отметил депутат, за минувший год в России выросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По данным МВД, аварий стало больше на 43%, а погибших — на 25%. Всего зафиксировано 4 420 инцидентов, в которых погибли 54 человека. Большинство аварий связаны с использованием кикшеринговых самокатов. «С учетом сложившейся ситуации предлагается рассмотреть возможность внедрения на территории России специального страхового продукта для добровольного приобретения пользователями средств индивидуальной мобильности. Подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры (по принципу ОСАГО)», — подчеркнул Нилов.

Фото: Медиасток.рф

Введение аналога ОСАГО для электросамокатчиков — бессмысленная затея Количество ДТП с участием электросамокатов растет с каждым годом, отметил в беседе с 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин. Такой транспорт кажется простым в управлении, его не нужно регистрировать и страховать. Это снижает дополнительные затраты при поездке. Им часто управляют все подряд, включая детей, пояснил он. «Отличительной чертой подобных „покатушек“ является отсутствие необходимости задумываться о чем-либо, кроме движения. Ведь за нарушение все равно не привлекут к ответственности, так как идентифицировать самокат, который, например, проехал на красный? Ведь у самокатов нет госрегзнака, нет обязательной регистрации, и дорожные камеры не могут его опознать и выписать протокол», — сказал автоэксперт. Введение добровольного страхования для самокатчиков вряд ли изменит ситуацию, считает Ладушкин. Это связано с тем, что расходы на передвижение значительно возрастут. Кроме того, самокат — это сезонный и нерегулярный вид транспорта для большинства пользователей.

К тому же, застраховать свою жизнь и здоровье самокатчики могут и сейчас, как и любой другой человек. Большинство страховых компаний предоставляют услуги по страхованию жизни и имущества. Евгений Ладушкин автоэксперт, руководитель компании LEM solution

Сегодня, если самокатчик виновен в ДТП, он должен возместить стоимость ремонта и связанные с этим расходы. При этом обязательного страхования для них нет. Введение ОСАГО для самокатов без контроля за соблюдением ПДД и регистрации не приведет к желаемому результату, уверен эксперт. Невозможно отследить самокат в потоке или при нарушении правил дорожного движения, если рядом нет инспектора ГИБДД.

А вот над чем стоит задуматься, так это введение дополнительной ответственности для кикшеринговых компаний за допуск к управлению детей и лиц, которым это управление запрещено законом. Евгений Ладушкин автоэксперт, руководитель компании LEM solution

Он напомнил, что именно кикшеринговая компания несет ответственность за допуск или недопуск водителя к управлению.