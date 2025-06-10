Сегодня 02:54 «Другой вопрос — время». Автоюрист обозначил важность карты спасения для автомобиля Автоюрист Воропаев: карта спасения поможет МЧС сократить время для помощи 0 0 0 Эксклюзив

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В России могут запретить эксплуатацию автомобилей без карты спасения, с таким требованием к Минпромторгу обратилось МЧС. Этот документ позволит спасателям оперативнее извлекать пострадавших при аварии из салона машины. В беседе с Еленой Кононовой на стриме 360.ru автоюрист Лев Воропаев объяснил, как это требование повлияет на российский рынок автомобилей и чем это грозит автолюбителям.

Наличие карты спасения автомобиля можно проверить на сайте представительства производителя, отметил эксперт и добавил, что пока это непринятый норматив. Карта спасения не является обязательным требованием для выдачи ОТТС, хотя она имеет большое значение, признал Воропаев. «Этот вопрос обсуждается МЧС и Минпромторгом. Поэтому на сегодняшний момент мне лично на китайские автомобили данной карты спасения не удалось найти», — признался собеседник 360.ru.

Интересно Карта спасения даст максимальное представление об автомобиле. В ней в разных проекциях будет изображена схема автомобиля: места усиления кузова, рекомендованные области его вскрытия; расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности, блоков управления; другая информация, необходимая для участников ликвидации последствий ДТП. Карта спасения даст максимальное представление об автомобиле. В ней в разных проекциях будет изображена схема автомобиля: места усиления кузова, рекомендованные области его вскрытия; расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности, блоков управления; другая информация, необходимая для участников ликвидации последствий ДТП.

По поводу брака китайских автомобилей, у которых на морозе загорался аккумулятор, автоюрист пояснил, что это типичная ситуация, когда производитель ошибся в расчетах и не учел климатических условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. «Это у многих и не китайских производителей тоже происходит. И происходит отзыв таких транспортных средств. Поэтому говорить о том, что что-то сверхъестественное произошло, вряд ли возможно», — пояснил Воропаев. По поводу отсутствия карты спасения в автомобилях, например марки Tesla, автоюрист отметил, что российские спасатели — «находчивые и знающие», поэтому в любой ситуации смогут извлечь пострадавшего из автомобиля. «Другой вопрос — это, конечно, время. Эти карты спасения влияют на скорость спасения человека, когда автомобиль попадает в то или иное дорожно-транспортное происшествие», — признал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Если в России примут это требование к экспорту автомобилей, то дополнительный административный барьер может привести к удорожанию автомобилей и снижению доступности каких-то марок. Автоюрист отметил, что такое возможно, однако карта спасения — не настолько сложный технический документ, чтобы производители не смогли его предоставить, если подобное требование все же введут. «Я думаю, если такое требование будет выдвинуто со стороны министерства, подавляющее большинство производителей автомобиля разработают этот документ для того, чтобы не лишиться возможности продавать свои автомобили в Российской Федерации. Поэтому, на мой взгляд, какого-либо существенного подорожания, либо препятствия к доступу на российский рынок тех или иных автомобилей данное требование не окажет», — резюмировал Воропаев.