Давно пора. Агрегаторов такси начнут штрафовать за плохих водителей
Эксперт по безопасности Манн: агрегаторов такси давно пора начать штрафовать
Агрегаторов такси начнут штрафовать за промахи извозчиков. Депутаты предложили возложить ответственность за качество и безопасность поездок не только на таксопарки, но и на сервисы распределения заказов. 360.ru выяснил, что теперь грозит владельцам популярных приложений.
Новые правила для агрегаторов такси
Идея штрафовать агрегаторы такси за плохое качество поездок, несоблюдение правил безопасности и передачу заказов водителям, не имеющим разрешение на извоз, принадлежит ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий объяснил, что во многих городах агрегаторы стали монополистами, но не понесли ту же ответственность, что и таксопарки.
Водитель такси может нахамить, нарушить правила, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему собственному желанию. По закону в таких случаях нужно предъявлять претензии к перевозчику, но его данные пассажир не знает, а агрегатор никакой ответственности не несет.
Леонид Слуцкий
Председатель ЛДПР
Депутаты предложили обязать владельцев агрегаторов заключать договоры с водителями, защищать личные данные пассажиров и запретить передавать заказы перевозчикам, не вошедшим в региональный реестр такси, с аннулированным разрешением на работу или стажем меньше трех лет.
По их задумке, за нарушение правил агрегатор получит внушительный штраф. За передачу заказа недобросовестному водителю индивидуальный предприниматель заплатит 50 тысяч рублей, а юрлицо — 500 тысяч. Повторное нарушение обойдется в 100 и 700 тысяч рублей соответственно.
Законопроекты находятся на стадии согласования. Фракция ЛДПР отправила их на отзыв в правительство.
За что отвечают агрегаторы такси в России?
Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн заявила 360.ru, что законодателям давно следовало озаботиться этим вопросом и начать штрафовать агрегаторов.
«По факту, конечно, сам агрегатор заявляет, что он оказывает информационные услуги, соединяя водителя и клиента. Но на самом деле под этими информационными услугами кроется достаточно большая ответственность», — сказала она.
По ее мнению, агрегатор должен проверить, кому он передает заказ — добросовестный ли это водитель, соблюдал ли он правила дорожного движения, получил ли путевой лист, трезвый ли он, придерживается ли режима труда и отдыха. Манн подчеркнула, что до сих пор сервисы не отвечали за это.
Подобного рода ответственность сейчас лежит только на перевозчике. То есть на юридическом лице — индивидуальном предпринимателе или ООО, которое владеет транспортным средством. А если это самозанятый, то непонятно, на ком ответственность за безопасность.
Юлия Манн
Эксперт по безопасности на транспорте
Исходя из судебных решений, ответственность за безопасность поездки лежит на владельце транспортного средства. А должна быть, как заявила Манн, на водителе и агрегаторе.
Как контролировать агрегаторы такси?
По мнению общественного деятеля Владимира Михайлова, если вводить ответственность для агрегаторов-нарушителей, то жесткую. Он отметил в разговоре с 360.ru, что за передачу заявки недобросовестному водителю следует штрафовать, а потом лишать лицензии.
«Любая бесконтрольность ведет к нарушениям. Понятно, что на каждом перекрестке ДПС не поставишь. Значит, более жесткая фиксация на видео должна быть. Когда едет машина, трудно что-то определить, а после ДТП или совершения нарушения жестче надо наказывать», — предложил он.
Михайлов поддержал инициативу депутатов. По его мнению, агрегаторы должны нести ответственность, так как зарабатывают на этом деньги.