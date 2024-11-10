Сегодня 23:29 Давно пора. Агрегаторов такси начнут штрафовать за плохих водителей Эксперт по безопасности Манн: агрегаторов такси давно пора начать штрафовать 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Агрегаторов такси начнут штрафовать за промахи извозчиков. Депутаты предложили возложить ответственность за качество и безопасность поездок не только на таксопарки, но и на сервисы распределения заказов. 360.ru выяснил, что теперь грозит владельцам популярных приложений.

Новые правила для агрегаторов такси Идея штрафовать агрегаторы такси за плохое качество поездок, несоблюдение правил безопасности и передачу заказов водителям, не имеющим разрешение на извоз, принадлежит ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий объяснил, что во многих городах агрегаторы стали монополистами, но не понесли ту же ответственность, что и таксопарки.

Водитель такси может нахамить, нарушить правила, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему собственному желанию. По закону в таких случаях нужно предъявлять претензии к перевозчику, но его данные пассажир не знает, а агрегатор никакой ответственности не несет. Леонид Слуцкий Председатель ЛДПР

Депутаты предложили обязать владельцев агрегаторов заключать договоры с водителями, защищать личные данные пассажиров и запретить передавать заказы перевозчикам, не вошедшим в региональный реестр такси, с аннулированным разрешением на работу или стажем меньше трех лет. По их задумке, за нарушение правил агрегатор получит внушительный штраф. За передачу заказа недобросовестному водителю индивидуальный предприниматель заплатит 50 тысяч рублей, а юрлицо — 500 тысяч. Повторное нарушение обойдется в 100 и 700 тысяч рублей соответственно.

Фото: РИА «Новости»

Законопроекты находятся на стадии согласования. Фракция ЛДПР отправила их на отзыв в правительство. За что отвечают агрегаторы такси в России? Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн заявила 360.ru, что законодателям давно следовало озаботиться этим вопросом и начать штрафовать агрегаторов. «По факту, конечно, сам агрегатор заявляет, что он оказывает информационные услуги, соединяя водителя и клиента. Но на самом деле под этими информационными услугами кроется достаточно большая ответственность», — сказала она. По ее мнению, агрегатор должен проверить, кому он передает заказ — добросовестный ли это водитель, соблюдал ли он правила дорожного движения, получил ли путевой лист, трезвый ли он, придерживается ли режима труда и отдыха. Манн подчеркнула, что до сих пор сервисы не отвечали за это.

Подобного рода ответственность сейчас лежит только на перевозчике. То есть на юридическом лице — индивидуальном предпринимателе или ООО, которое владеет транспортным средством. А если это самозанятый, то непонятно, на ком ответственность за безопасность. Юлия Манн Эксперт по безопасности на транспорте

Исходя из судебных решений, ответственность за безопасность поездки лежит на владельце транспортного средства. А должна быть, как заявила Манн, на водителе и агрегаторе. Как контролировать агрегаторы такси? По мнению общественного деятеля Владимира Михайлова, если вводить ответственность для агрегаторов-нарушителей, то жесткую. Он отметил в разговоре с 360.ru, что за передачу заявки недобросовестному водителю следует штрафовать, а потом лишать лицензии. «Любая бесконтрольность ведет к нарушениям. Понятно, что на каждом перекрестке ДПС не поставишь. Значит, более жесткая фиксация на видео должна быть. Когда едет машина, трудно что-то определить, а после ДТП или совершения нарушения жестче надо наказывать», — предложил он. Михайлов поддержал инициативу депутатов. По его мнению, агрегаторы должны нести ответственность, так как зарабатывают на этом деньги.