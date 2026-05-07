07 мая 2026 19:43 Ручная кладь потяжелеет: что нельзя сдавать в багаж и почему пауэрбанкам место в кармане кресла? Авиаэксперт Гусаров: пауэрбанк в кармане перед сиденьем всегда на виду 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Транспорт

Авиация

Путешествия

Гаджеты

Аэрофлот

Правила

Самолеты

Россия

Авиакомпании

«Аэрофлот» обновил правила провоза пауэрбанков: новые требования ограничили количество внешних аккумуляторов до двух — их разрешили провозить только в ручной клади, стоящей под сиденьем расположенного спереди кресла. Насколько опасны литий-ионные батареи и какие еще гаджеты могут подпасть под ограничения, узнал 360.ru.

Как провозить пауэрбанки в самолетах

Правила провоза в самолетах пауэрбанков и устройств с литиевыми батареями в этом году ужесточили Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная организация гражданской авиации (ICAO). Такое решение вынесли после целой серии случаев, когда гаджеты загорались или начинали дымить в салонах и приводили к вынужденным посадкам или возвратам в аэропорты вылетов. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что, судя по открытым данным, в 2024 году во всем мире происходило по два подобных случаев в неделю. В этой связи перевозчик ввел дополнительные правила для пассажиров по провозу пауэрбанков. Теперь их можно проносить в салон только в ручной клади, которую необходимо разместить под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке.

Фото: РИА «Новости»

Заряжать внешние аккумуляторы от источников питания на борту строго запрещено на всех этапах полета, включая руление, взлет и посадку. Один пассажир может провезти не более двух пауэрбанков, которые должны находиться в оригинальной упаковке с изолированным клеммами. Новые правила коснулись и других видов батарей. Для провоза в самолете содержание лития в них не должно превышать два грамма, а удельная мощность литий-ионных батарей не может быть больше, чем 100 ватт-часов.

Устройства с батареями удельной мощностью от 100 до 160 ватт-часов или с содержанием лития от двух и до восьми граммов допускаются к перевозке только с согласования авиакомпании. Пресс-служба «Аэрофлота»

Пауэрбанки и запасные батареи, превышающие установленные нормы, пассажиры брать с собой в салон не могут. Такие виды аккумуляторов считаются опасными и транспортируются только через грузовые терминалы аэропорта. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что экипажи самолетов прошли специальную подготовку по ликвидации возгорания батарей по правилам IATA и ICAO. Также все лайнеры оснастили необходимым оборудованием.

Фото: РИА «Новости»

Почему «Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков Проблема с возгоранием аккумуляторов известна давно, но раньше ее решали на уровне юрисдикций государств и отдельно взятых авиакомпаний, которые требовали от пассажиров перевозить их только в ручной клади. Об этом в комментарии 360.ru заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он подчеркнул, что «Аэрофлот» ужесточил свои правила после выпуска нового технического регламента ICAO, обязательного к исполнению для перевозчиков всего мира. Поэтому те авиакомпании, которые разрешали класть пауэрбанки в багаж, сейчас прописывают в правила новые пункты.

По новым правилам на одного пассажира приходится два пауэрбанка. Единственное неудобство, что им нельзя пользоваться в полете. Но это решается тем, что в креслах многих самолетов уже есть собственные USB-порты, и зарядить гаджеты можно от бортовой сети. Роман Гусаров

Эксперт подчеркнул, что литиевые пауэрбанки из-за своей большой емкости легко воспламеняются. Если это произойдет в багажном отсеке, то вызовет пожар с нехорошими последствиями. Если же аккумулятор вспыхнет в салоне, члены экипажа его легко погасят специальными средствами.

Фото: РИА «Новости»

«Таких случаев было много, но ни к каким серьезным последствиям кроме, может, ожога пальца, это не привело», — добавил Гусаров. Он отметил, что это новые общие правила, к которым всем пассажирам придется привыкнуть, как раньше, когда ввели запрет на провоз жидкостей более 100 миллилитров. Люди просто начали покупать специальные небольшие емкости, чтобы взять с собой необходимое.

Запрет класть ручную кладь с пауэрбанком на багажную полку вполне объясним. Там находятся вещи других пассажиров, может быть и алкоголь из duty free, что приведет к быстрому распространению огня, а под передним сиденьем или в кармане кресла пауэрбанк останется на виду.

Гусаров подчеркнул, что новые ограничения касаются не только пауэрбанков, но и всех электронных устройств, которые нужно переложить в ручную кладь. Авиакомпании стали следить за этим усиленно. «В ручную кладь можно взять небольшой чемодан до 10 килограммов, куда войдет все, что необходимо. При этом все, что вы купите в duty free, считаться не будет», — отметил главный редактор портала Avia.ru.