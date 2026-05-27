Новый и опасный вид транспорта. Что изменится после введения каршеринга в правовое поле
Автоюрист Воропаев: для каршеринга установят федеральные требования
Каршеринг предлагают включить в новый федеральный закон «О транспортной политике в РФ», разработанный Минтрансом весной этого года. Благодаря изменениям, этот вид транспорта внесут в единое правовое поле.
Что изменится
Каршеринг — это краткосрочная аренда транспортного средства за плату. Чаще всего автомобиль берут во временное пользование с помощью специальных мобильных приложений.
Новый закон закрепит ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы, а также станет рамочным по созданию правовой основы для функционирования такой инфраструктуры. Добавить каршеринг в этот документ предложила компания «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»). Она направила инициативу министру транспорта Андрею Никитину, сообщили «Известия».
Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что каршеринг — относительно новый вид транспорта. По этой причине для него и хотят на федеральном уровне определить ответственность операторов, которые предоставляют такие услуги.
«Что это значит для самого каршеринга? Во-первых, утверждение правил работы на федеральном уровне. Это разработка единых правил парковки для таких видов транспортных средств, систематизация всех прав и обязанностей операторов, то есть предъявление единых требований», — подчеркнул юрист.
По его мнению, благодаря четко прописанным требованиям и правилам организациям будет проще развивать бизнес, а не руководствоваться конкретными нормами, которые действуют в том или ином регионе.
Какие риски несет
Автоэксперт Андрей Осипов в беседе с 360.ru подтвердил, что сейчас каршеринг не относится к общественному транспорту и регулируется местными законодательными актами.
Он предположил, что если данный сервис внесут в федеральное законодательство, то появится новое направление, в рамках которого будет развиваться этот бизнес. Также определятся требования, которые будут предъявляться к компаниям.
«Они должны быть направлены на повышение безопасности и снижение уровня аварийности в каршеринге», — отметил специалист.
Осипов напомнил, что во многих крупных городах мира нет каршеринга в связи с его повышенными рисками. По его словам, ограничения на краткосрочную аренду действуют в том числе в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.
«Каршеринг дает человеку возможность кратковременно пользоваться транспортным средством без понимания того, что оно представляет опасность, и без психологии автовладения», — объяснил эксперт.
Он добавил, что водитель на своей машине никогда не будет на высокой скорости пролетать лежачий полицейский, в то время как на арендованном авто гражданин может не беспокоиться о ремонте подвески и с большей вероятностью нарушит правила.
Специалист выразил надежду, что нововведения помогут лучше контролировать каршеринг и снизить его аварийность.