Новый и опасный вид транспорта. Что изменится после введения каршеринга в правовое поле

Каршеринг предлагают включить в новый федеральный закон «О транспортной политике в РФ», разработанный Минтрансом весной этого года. Благодаря изменениям, этот вид транспорта внесут в единое правовое поле.

Что изменится

Каршеринг — это краткосрочная аренда транспортного средства за плату. Чаще всего автомобиль берут во временное пользование с помощью специальных мобильных приложений.

Новый закон закрепит ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы, а также станет рамочным по созданию правовой основы для функционирования такой инфраструктуры. Добавить каршеринг в этот документ предложила компания «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»). Она направила инициативу министру транспорта Андрею Никитину, сообщили «Известия».

Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что каршеринг — относительно новый вид транспорта. По этой причине для него и хотят на федеральном уровне определить ответственность операторов, которые предоставляют такие услуги.

«Что это значит для самого каршеринга? Во-первых, утверждение правил работы на федеральном уровне. Это разработка единых правил парковки для таких видов транспортных средств, систематизация всех прав и обязанностей операторов, то есть предъявление единых требований», — подчеркнул юрист.

По его мнению, благодаря четко прописанным требованиям и правилам организациям будет проще развивать бизнес, а не руководствоваться конкретными нормами, которые действуют в том или ином регионе.