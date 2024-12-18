18 декабря 2024 01:21 Без права на посадку. Что такое овербукинг и как его избежать Турагент Гажиенко: избежать овербукинга поможет онлайн-регистрация 0 0 0 Фото: Pixabay Транспорт

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Ни один авиапассажир в мире не застрахован от овербукинга, когда все места в самолете уже заняты из-за большего числа проданных билетов. В итоге лишнему пассажиру приходится пропускать рейс, теряя время своего отпуска, переносить важную встречу в месте прилета или же лишаться денег за билеты при пересадке. По какой причине возникает такая ситуация, какие компенсации можно получить и как избежать овербукинга — в материале 360.ru.

Что такое овербукинг простыми словами?

Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов на самолет, чем он может в себя вместить. Это позволяет перевозчику компенсировать потери от пропустивших полет пассажиров. Но если на рейс пришли все, то кому-то мест может не хватить. Об этом 360.ru рассказала руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

«Допустим, если вместимость самолета 355 человек, а билетов продали 400, то люди, которые попали под овербукинг, не смогут улететь», — пояснила она.

Фото: Pixabay

Например, в Европе, США и других странах овербукинг урегулирован законодательно, поэтому пропустивший рейс пассажир получает с авиакомпании компенсацию. «Если у вас происходит овербукинг на территории Европы или США, то вы можете потребовать компенсацию в размере от 125 до 600 евро и полет ближайшим рейсом, где есть свободные места. Там также можно попросить дополнительные бонусы, например, вас могут с эконома пересадить в бизнес», — отметила Ансталь. Она подчеркнула, что в этих случаях нужно знать свои права и настаивать на возмещении.

Как регулируется овербукинг в России?

В России овербукинг законодательно никак не регулируется, потому что необходимых поправок в Федеральные авиационные правила нет до сих пор, отметила Ансталь. Она пояснила, что этот вопрос все еще обсуждается, но стороны никак не могут прийти к единому мнению, как действовать пассажирам и какие компенсации могут предложить перевозчики.

Фото: Pixabay

С коллегой согласился владелец международной сети туристических агентств Gitravel Тариел Гажиенко. В комментарии 360.ru он рассказал, что в профильном комитете Госдумы уже не первый год ходят разговоры о том, чтобы сделать овербукинг законным. «Это даст авиакомпаниям право продавать больше билетов, а пассажирам, попавшим в ситуацию с овербукингом, получить единый алгоритм действий по компенсациям от перевозчика», — заявил Гажиенко.

Он добавил, что в России ситуации с овербукингом бывают по большей части из-за технических замен самолетов. «Так как сама ситуация с продажей большего количества билетов не узаконена, то они у нас случаются в основном только из-за технической замены судна, у которого в подменном борту меньше кресел, чем у того борта, который был заявлен изначально. По сути, это имеет редкий форс-мажорный характер», — подчеркнул Гажиенко.

Что делать, если столкнулся с овербукингом?

Если пассажир понимает, что мест в самолете уже не осталось, то лучше всего не скандалить с сотрудниками авиакомпаний и аэропорта, потому что ничем хорошим это не закончится, предупредила Наталия Ансталь.

Фото: Pixabay

«Лучше взять себя в руки и принять, что ситуацию с опозданием уже не исправить, а после этого попросить посадку на ближайший рейс в точку вашего назначения или попросить полное возмещение стоимости авиабилета», — заявила руководитель турагентства.

Если пассажир решил дождаться следующего рейса, а до его вылета еще достаточно много времени, то авиакомпания обязана обеспечить пострадавшего от овербукинга горячим питанием, если срок ожидания затянется на четыре часа. Если до следующего рейса остается более шести часов ночью или более восьми часов днем, то авиакомпания обязана оплатить пассажиру гостиницу.

Как избежать овербукинга?

Перед посадкой сотрудники авиакомпаний очень часто следят за поведением пассажиров и могут заранее снять с рейса тех, кто ведет себя неадекватно. Поэтому стоит внимательно следить за своим поведением, предупредила Ансталь.

Фото: Pixabay

«Как только мы проходим таможню, у нас открывается великий и прекрасный дьюти-фри. Мы всегда советуем клиентам не употреблять алкоголь до посадки, потому что если вас этом заподозрят, то перевозчик вправе отказать вам в посадке», — добавила она.

Тариел Гажиенко посоветовал проходить онлайн-регистрацию на предстоящий рейс на сайте авиакомпании еще до прибытия в аэропорт.

Тем самым человек подтвердит, что он полетит и вероятность, что с рейса снимут именно его при овербукинге гораздо ниже. Тариел Гажиенко Владелец международной сети туристических агентств Gitravel

По его словам, сотрудники авиакомпаний начинают выбирать, кому из пассажиров отказать в полете из-за возникшего овербукинга, за два часа до вылета. Но здесь большую роль играет человеческий фактор и отказать в полете могут тем, кто купил билет в последний момент или пришел к гейту самым последним.

Самые ужасные случаи овербукинга

В июле 2023 года семья с тремя детьми не могла вернуться из Турции в Казань на протяжении трех дней. Каждый раз авиакомпания Pegasus Airlines объясняла сложившуюся ситуацию овербукингом. Но перевозчик оплатил российской семье отель на все время ожидания.

Авиакомпания «Победа» не пустила на рейс в Москву семью из Тюмени. Родители четырехлетнего мальчика спешили к столичному врачу, к которому записались за месяц до приема. Специалист должен был осмотреть ребенка после тяжелой операции. Кроме семьи, на свободные четыре места претендовали еще две пассажирки, которых посадили на рейс.

Фото: Pixabay

В 2017 году овербукинг подорвал рейтинг американской компании United Airlines. На борту рейса Чикаго — Луисвилл оказалось на четыре пассажира больше, чем было мест. Перевозчик предложил клиентам бесплатные билеты на следующий рейс и компенсацию в 800 долларов. Но желающих не нашлось. В результате охрана воздушной гавани силой вывела четырех случайных людей из самолета. Среди них оказался известный хирург, летевший на срочную операцию. Скандал оказался настолько сильным, что публичные извинения принес генеральный директор перевозчика. В апреле этого года около 50 пассажиров «Аэрофлота» не смогли улететь в Египет из-за овербукинга. По словам одного из не попавших на рейс, людей заставили писать «отказные» от полета для возвращения потраченных на билеты денег. При этом представители перевозчика тут же предлагали купить посадочные на рейс следующего дня, но почти в два раза дороже.