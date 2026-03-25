Сегодня 12:46 Автоматика против нарушителей: почему штраф за отсутствие ОСАГО теперь неизбежен

Езда без ОСАГО в 2026 году перестает быть нарушением, которое можно выявить только при личной проверке инспектором. Для запуска автоматической проверки ОСАГО через дорожные камеры уже подготовлены основные правовые и технические условия. Сама обязанность страховать гражданскую ответственность давно закреплена в законе, идея массовой проверки через камеры публично поддержана на федеральном уровне, а подписанная президентом 23 марта поправка в КоАП устраняет единственное противоречие, которое являлось предметом дискуссий на ранних этапах рассмотрения.

Что было препятствием? Главная проблема заключалась в том, что водитель без полиса мог получить не одно постановление, а серию штрафов. Несложно представить ситуацию, в которой из-за опечатки в полисе ОСАГО или по причине окончания срока его действия водитель в течение одного дня теоретически мог попасть в объективы десятков камер, в итоге получив последствия, несоразмерные нарушению. Теперь этот момент урегулирован простым и логичным уточнением: автоматический штраф за отсутствие ОСАГО не должен назначаться чаще одного раза в сутки. Двадцать третьего марта закон был подписан президентом, вступление в силу ожидается с 1 сентября 2026 года.

Технически система почти собрана

На стороне страховой системы базовая часть уже готова. Национальная страховая информационная система 17 марта 2026 года сообщила, что сервис передачи данных через СМЭВ-4 для ГИБДД был подготовлен еще в конце 2025 года. Сейчас, по версии НСИС, остается донастроить работу информационной системы ГИБДД, чтобы камера не просто считывала номер, а сопоставляла его с данными о наличии полиса на конкретную дату. Иными словами, концепция уже собрана, осталось отработать обмен данными между системами. При этом НСИС отдельно указала на проблему качества данных. По ее оценке, в базе находится около 4,6 миллиона полисов ОСАГО, в которых не указан госномер автомобиля. Это не отменяет сам запуск, но означает, что водителям придется обновить сведения у страховщика. Иначе после начала автоматической проверки возможны спорные ситуации. Рекомендация, которая будет полезна для всех водителей: заранее проверьте свой полис в публичном сервисе НСИС, эта процедура бесплатна.

Почему запуск стал вопросом времени

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса по-прежнему ездят 7-10% автовладельцев. Для выборочного контроля на дороге это слишком большой массив: нарушение массовое, а выявляется по старой схеме — через остановку автомобиля и проверку документов. РСА ранее прямо поддержал идею однократного штрафа в сутки и указывал, что при отсутствии ОСАГО у одного из участников ДТП не работает европротокол. Это делает проблему не только административной, но и практической для добросовестных водителей.

Что будет дальше?

На федеральном уровне идея поддержана, правовая коллизия устранена, техническая база готова. В такой ситуации откладывать внедрение означало бы оставлять заведомо массовое нарушение без системного контроля, что противоречит самой идее автоматизированной фиксации, которая уже работает по другим составам (скорость, разметка, парковка). Мера ответственности пока сохраняется прежней — сумма штрафа за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а вот повторное нарушение влечет его увеличение на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Порядок оформления постановлений и взысканий тоже ожидаемо останется аналогичным текущей практике правоприменения: фиксация госномера автоматическими техническими средствами, проверка данных в существующей базе действующих полисов, оформление постановления в случае подтверждения нарушения, последующее уведомление в личный кабинет «Госуслуг» либо заказным письмом. Включение камер на штрафы по ОСАГО считают назревшей и необходимой мерой, так как отсутствие полиса у недобросовестных водителей влечет за собой массу проблем при ДТП автолюбителям, регулярно страхующим свою гражданскую ответственность. Полис ОСАГО становится не абстрактной обязанностью, а фактически необходимым элементом участия в дорожном движении.

Также нельзя не затронуть вопрос, повлияет ли нововведение на конечную стоимость полиса для автолюбителей. Определенно да. Особенно с учетом расширения тарифного коридора с декабря 2025 года: теперь у страховщиков расширяется арсенал применения более гибких тарифов. Суммарно для менее рисковых категорий автолюбителей условия вполне могут оказаться лучше, чем до введения этого механизма. Автор материала: Ярослав Владимирович Остудин Глава АО «СК „Астро Волга“» Эксперт-практик по страхованию