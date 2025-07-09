«Антисоциальные меры». Предложение повысить транспортный налог сочли преступным

В НАС выступили против повышения налога для машин старше 15 лет

Фото: Медиасток.рф

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила ввести повышенный транспортный налог для владельцев автомобилей старше 15 лет. По мнению главы РОАД Алексея Подщеколдина, мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране. Однако не все разделяют его позицию. Подробнее — в материале 360.ru.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с 360.ru напомнил, что средний возраст автомобиля в России — более 15 лет, самые часто встречающиеся машины — производства АвтоВАЗ.

«И люди не приобретают новые автомобили не потому, что им не хочется, не потому, что они их так любят, обожают, лелеют и продлевают их жизнь, не покупают они их, потому что у них нет доступного кредитного ресурса, потому что у них нет в принципе денежных средств для того, чтобы поменять машину. А машина в семье нужна», — подчеркнул он.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Специалист напомнил, что не к каждому дому ходит общественный транспорт, поэтому личный автомобиль становится необходимостью.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, я считаю, что это глубочайшим образом антисоциальные меры. В угоду отдельным участникам бизнеса такие приоритетные позиции вырабатывать — это, на мой взгляд, утопично. Надеюсь, что ни законодатель, ни законодательная власть, ни исполнительная не поддержат эту идею.

Ян Хайцеэр

вице-президент Национального автомобильного союза

Союз автодилеров известен своими предложениями, в которых участвуют только бенефициар и продавцы, отметил автоэксперт. Им приходится нелегко, но они — часть российской экономики, поэтому снижение продаж — естественный процесс, который сейчас происходит из-за происходящих изменений. Однако выживает сильнейший.

«Может быть, через долгие годы будут неплохо работать стимулы поддержки при продаже новых автомобилей и льготы, если человек отказывается от старых автомобилей <… >, но сейчас не та ситуация, это, мягко говоря, несвоевременно. Преступное предложение, по-другому я выразиться не могу», — высказался он.

Также вице-президент Национального автомобильного союза прокомментировал идею о том, что владельцы старых авто должны проходить техосмотр дважды в год. Как подчеркнул Хайцеэр, он в целом выступает за сохранение технического осмотра. Но, по его мнению, в данном случае союз автодилеров руководствуется не безопасностью, о чем говорил Национальный автомобильный союз, а собственными интересами в угоду своему бизнесу.

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