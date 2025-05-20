Вызов — сброс. Чего от нас хотят, когда звонят и бросают трубку?
Правозащитница Дуб: на сброс-звонки лучше не отвечать
Телефонный звонок с незнакомого номера, секунда после ответа и сброс: скорее всего, с такой ситуацией хотя бы раз сталкивался каждый. Кто и зачем устраивает подобный прозвон и какую опасность он несет — в материале 360.ru.
Откуда мошенники берут номера телефонов
Эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб напомнила, что злоумышленники и спамеры выкупают телефонные базы в даркнете.
«Если вы видите сброс-звонок, значит, мошенники пытаются актуализировать данные и понять, насколько вы пользуетесь этим номером телефона», — предупредила она.
Перезвонив по незнакомому номеру человек, добавила Дуб, в будущем, скорее всего, столкнется с волной мошеннической активности.
Вам будут звонить чуть ли не каждую неделю, представляться следователями, офицерами ФСБ, предлагать продлить номер телефона, чтобы потом взломать «Госуслуги», и ждать, когда вы назовете код.
Екатерина Дуб
правозащитница
Собеседница 360.ru обратила внимание, что у мошенников множество различных схем, поэтому в случае с такими звонками нужно проявлять осторожность.
«Я советую никогда не перезванивать на такие сброс-звонки, потому что вы можете попасть на деньги — с вас их смогут списать», — пояснила Дуб, рекомендовав не реагировать на вызов с незнакомого номера.
Самые распространенные причины сброс-звонка
Мошеннические схемы
«Один звонок», или Wangiri scam
- Номер может быть платным (например, начинаться с +881, +44 и так далее), и с вашего счета спишут деньги за обратный звонок.
- Мошенники могут собирать активные номера для дальнейшего спама или атак.
- Иногда после перезвона вас соединяют с «оператором», который пытается выманить деньги или данные.
Проверка активности номера
- Существующий номер потом можно продать в базы для спама (СМС, холодные звонки).
- Использовать для фишинга или взлома аккаунтов (например, для перехвата кодов из СМС).
Автоматические системы (роботы)
- Телемаркетинг — автообзвонщик проверяет, отвечаете ли вы, чтобы передать звонок оператору.
- Ошибки в АТС — иногда сбои в телефонии приводят к случайным звонкам.
- Спам-боты — могут звонить и сбрасывать, чтобы заставить вас перезвонить или отметить номер как активный.
Человеческий фактор
- Ошиблись номером — человек набрал не тот номер и сбросил.
- Розыгрыш или троллинг — кто-то может просто досаждать вам.
Технические причины
- Проверка связи — иногда компании или сервисы тестируют линии.
- Подмена номера (спуфинг) — мошенники маскируются под обычные номера, чтобы обойти блокировки.
Что делать при сброс-звонке
- Не перезванивайте — особенно на короткие или международные номера.
- Проверьте номер в интернете.
- Заблокируйте его, если звонки повторяются.
- Включите антиспам (если есть в вашем телефоне).
При настойчивых и подозрительных звонках можно пожаловаться оператору связи, в правоохранительные органы или Роскомнадзор.