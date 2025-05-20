Вызов — сброс. Чего от нас хотят, когда звонят и бросают трубку?

Правозащитница Дуб: на сброс-звонки лучше не отвечать

Elisa Schu/dpa
Фото: Elisa Schu/dpa/www.globallookpress.com

Телефонный звонок с незнакомого номера, секунда после ответа и сброс: скорее всего, с такой ситуацией хотя бы раз сталкивался каждый. Кто и зачем устраивает подобный прозвон и какую опасность он несет — в материале 360.ru.

Откуда мошенники берут номера телефонов

Эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб напомнила, что злоумышленники и спамеры выкупают телефонные базы в даркнете.

«Если вы видите сброс-звонок, значит, мошенники пытаются актуализировать данные и понять, насколько вы пользуетесь этим номером телефона», — предупредила она.

Перезвонив по незнакомому номеру человек, добавила Дуб, в будущем, скорее всего, столкнется с волной мошеннической активности.

Вам будут звонить чуть ли не каждую неделю, представляться следователями, офицерами ФСБ, предлагать продлить номер телефона, чтобы потом взломать «Госуслуги», и ждать, когда вы назовете код.

Екатерина Дуб

правозащитница

Собеседница 360.ru обратила внимание, что у мошенников множество различных схем, поэтому в случае с такими звонками нужно проявлять осторожность.

«Я советую никогда не перезванивать на такие сброс-звонки, потому что вы можете попасть на деньги — с вас их смогут списать», — пояснила Дуб, рекомендовав не реагировать на вызов с незнакомого номера.

Elisa Schu/dpa
Фото: Elisa Schu/dpa/www.globallookpress.com

Самые распространенные причины сброс-звонка

Мошеннические схемы

«Один звонок», или Wangiri scam

Проверка активности номера

Автоматические системы (роботы)

Фото: www.globallookpress.com

Человеческий фактор

Технические причины

Что делать при сброс-звонке

При настойчивых и подозрительных звонках можно пожаловаться оператору связи, в правоохранительные органы или Роскомнадзор.

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