Правозащитница Дуб: на сброс-звонки лучше не отвечать

Телефонный звонок с незнакомого номера, секунда после ответа и сброс: скорее всего, с такой ситуацией хотя бы раз сталкивался каждый. Кто и зачем устраивает подобный прозвон и какую опасность он несет — в материале 360.ru.

Откуда мошенники берут номера телефонов

Эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб напомнила, что злоумышленники и спамеры выкупают телефонные базы в даркнете.

«Если вы видите сброс-звонок, значит, мошенники пытаются актуализировать данные и понять, насколько вы пользуетесь этим номером телефона», — предупредила она.

Перезвонив по незнакомому номеру человек, добавила Дуб, в будущем, скорее всего, столкнется с волной мошеннической активности.