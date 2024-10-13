Сегодня 19:48 Пострадавшим от сотовых вышек пообещали компенсации. Вред здоровью придется доказать Глава Telecom Daily Кусков: излучение сотовых вышек меньше, чем микроволновки 0 0 0 Фото: Pixabay Технологии

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Ведущим непримиримую борьбу с сотовыми вышками россиянам дали возможность получить компенсацию — при условии, если они докажут, что получили вред здоровью. Собрать подобные подтверждения станет чрезвычайно сложно, потому что ретрансляторы сигнала устанавливают по всем правилам. О том, существует ли вредное излучение от вышек, к чему приводит их уничтожение и о правилах установки узнал 360.ru.

Вышки под снос

На этой неделе в селе Ташбулатово в Башкирии неизвестные выкрутили крепежные болты в основании сотовой вышки. Обеспечивающий связь в радиусе 35 километров ретранслятор рухнул и повредил линию электропередачи. Это уже вторая упавшая сотовая вышка в населенном пункте: в 2021 году установленный ретранслятор местные жители снесли трактором, объяснив свое решение излучением, которое вредит их здоровью.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин в комментарии агентству «Башинформ» заявил, что проблема радиофобии возникла не только в этом селе, но и в других районах республики.

Он подчеркнул, что базовые станции устанавливают как в рамках государственного проекта, так и по инициативе операторов, которые в заботе об абонентах хотят обеспечить для них качественную связь. «Однако не все жители республики готовы к этим переменам», — заявил Разумикин.

При строительстве базовой станции, добавил министр, собирают все необходимые документы, проверяют расстояние до жилых домов, а сами вышки проходят все технологические и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Поэтому угрозы для здоровья людей нет.

Фото: Pixabay

О том, что проблема носит глобальный характер, объявила Всемирная организация здравоохранения, которая опубликовала подробное исследование о том, что радиочастотные волны, исходящие от сотовых вышек и мобильных телефонов, не приводят к разрывам химических связей в организме человека. «На сегодняшний день каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных использованием мобильными телефонами, не установлено», — указали в тексте доклада. В ходе исследования выяснилась единственная опасность гаджетов — повышенный риск дорожных аварий, когда водитель смотрит не на дорогу, а, например, на экран смартфона.

Компенсация за вышки

Действовать по закону посоветовал противникам сотовой вышки глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что жители могут инициировать ее снос и даже получить компенсацию при соблюдении ряда условий.

«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от одного миллиона рублей и выше»», — заметил депутат.

Фото: Pixabay

Вторым вариантом он назвал снос установленной в частном секторе вышки с нарушением нормативов. К примеру, владельцы земельного участка сдали его в аренду и там появился ретранслятор. Гаврилов напомнил, что в жилом секторе их установка запрещена. Также депутат констатировал, что владельцы недвижимости, расположенной рядом с вышками, несут убытки, потому что цена их собственности сразу снижается на 8−20%. Это еще один повод обратиться к надзорным органам, чтобы через суд потребовать сноса.

Снос вышек и усиление излучения

Все сотовые вышки в России устанавливают в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) и только после согласования со всеми ведомствами, включая Роскомнадзор. Никакой цели у операторов навредить здоровью жителей нет. Об этом 360.ru заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он подчеркнул, что в мире не существует никаких исследований, которые могли бы доказать, что излучение от базовых сотовых вышек представляет опасность для человека.

«Наша компания в свое время исследовала базовые станции, и могу сказать, что на расстоянии от пяти метров и далее мощность излучения меньше, чем от микроволновки, которая стоит у многих людей в квартирах», — заявил Кусков.

Собеседник 360.ru добавил, что минимальное расстояние вышек от жилых домов по требованиям СНиП составляет 20 метров. Поэтому никакой угрозы они не несут. А вот действия тех, кто сносит ретрансляторы, грозят более серьезными последствиями.

Мобильный телефон вырабатывает больше энергии и излучения, если находится на значительном расстоянии от базовой станции. А мы подносим этот гаджет к голове, точнее, к мозгу. Поэтому убирать базовые станции дальше — это только поднимать уровень излучения. Денис Кусков гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

Кусков добавил, что тем более опасно сносить вышки в отдаленных селах и поселках. Стационарная телефонная связь и телефоны-автоматы свой век уже отжили. Поэтому мобильная связь необходима, чтобы вызвать экстренные службы в случае чрезвычайной ситуации. Он добавил, что людям нужно рассказывать о последствиях, которые их ждут при сносе или уничтожении сотовых вышек. Такие просветительские задачи должны выполнять министерство цифрового развития и операторы связи.

Эффект массового психоза

Слухи об излучениях от вышек, которые вызывают опасные болезни, достигли своего пика во время пандемии коронавирусной инфекции. Блогер и телеведущая Виктория Боня узнала о появившейся в Великобритании теории заговора о связи технологии 5G с распространением коронавируса и поделилась со своими подписчиками, подчеркнув, что полностью доверяет этой информации. Слух перерос в волну поджогов и угрозы принудительного сноса сотовых вышек в республиках Северного Кавказа. Объяснений властей и специалистов отрасли люди слушать не хотели, объявив борьбу с «облучением».

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Глухоту к здравому смыслу и веру в неподтвержденную информацию, которая представляет опасность для жизни или здоровья, называют эффектом массового психоза. Об этом 360.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

Он пояснил, что подобная информация, если носит негативный характер, распространяется между людьми через сарафанное радио намного быстрее, чем специалисты успевают дать какие-либо объяснения.

Чем проще идея, тем быстрее расходится. Эксперты часто умничают, приводят какие-то данные. А тут тебе близкий знакомый говорит, что сотовые вышки — это опасно, потому что у меня есть знакомая, которая жила рядом с вышкой, и теперь у нее рак. Александр Кичаев психолог

Психолог добавил, что неважно, существовала эта больная женщина или нет. Первое место здесь занимает то, что это сказал человек, с которым есть тесное общение, а значит, и доверие выше, чем к незнакомым экспертам.

Фото: Pixabay

Вбросом подобных слухов могут пользоваться авторитетные люди, преследуя свои интересы, направляя ложную информацию в группу, где она быстро распространится. Так, к примеру, могут добиться переселения людей с территории, рядом с которой появилась сотовая вышка. «Бороться с такими сообщениями нужно при помощи уточнения информации и критического мышления. Попросить фамилию знакомой, которой поставили страшный диагноз после жизни рядом с вышкой», — привел пример Кичаев. Чем больше информации удастся получить, добавил он, тем убедительнее можно опровергнуть слух. Но, к сожалению, современные люди разучились грамотно аргументировать и выстраивать логическую связь. Больше они ориентируются на свой эмоциональный настрой.